Где купить натуральный мед и не попасть на подделку?

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Пчелиный мед — настоящая кладезь витаминов, микро- и макроэлементов, необходимых человеку, как воздух. Лечебные свойства меда известны с давних времен. Сегодня существует несколько сотен его разновидностей. Купить мед лучше непосредственно у пчеловодов и не только из рук в руки, а и онлайн.

В Украине недорого приобрести вкусный и полезный мед можно в интернет-магазине Beehappy. Натуральный мед на Вeehappy — 100% качественный продукт.

Разновидности меда

Мед бывает цветочный и падевый. Первый получается при обработке нектара растений. Второй — при сборе пчелами цветочной росы либо выделений тли. Также разделяют мед, полученный с одного вида растений (монофлорный) и лакомство, которое собрано с нескольких видов растительности (полифлорный).

Опытные пчеловоды настаивают на том, что на вкус и качество меда влияет и место его сбора: поле, лес или горы.

Среди множества сортов меда на слуху около 35. Самыми популярными среди них являются:

гречишный;

акациевый;

липовый;

цветочный;

майский;

разнотравье.

Полезные свойства меда

Антибактериальными свойствами обладает каждый вид пчелиного меда. Но у разных сортов полезные качества выражены в большей или меньшей степени.

Майский. Самый ранний мед светлых оттенков, обладающий слабым ароматом. Он очень сладкий и долго не кристаллизуется. Считается, что майский мед обладает жаропонижающим и противовоспалительным эффектом. Неcмотря на количество фруктозы, используется в диетическом питании и разрешен диабетикам. Акациевый. Собирается пчелами в июне, наиболее полезный сорт. Практически прозрачный мед с тонким ароматом, не горчит. Активно используется при бессоннице и заболеваниях нервной системы. Гречишный мед. Наиболее темный сорт меда с ярко-выраженным ароматом и терпким вкусом. Собирается в июле. Очень полезен при анемиях и авитаминозах, потому как содержит большое количество железа и разных полезных элементов. Гречишный мед сильно кристаллизуется. Липовый. Собирают в конце июля. Считается одним из наиболее полезных. Его легко узнать по зеленовато-желтому оттенку и нежному вкусу, чрезвычайно сладкий. Популярен среди сердечников, используется при лечении заболеваний органов дыхания и ЖКТ. Из разнотравья. Цвет меда бывает от золотисто-желтого до коричневого. Он особенно полезен для детей и людей пожилого возраста. Такой мед защищает организм от инфекционных и простудных заболеваний, укрепляет иммунитет. Именно разнотравье рекомендуют для восстановления после болезней.

Как защититься от подделок

Информации о том, каким должен быть натуральный мед, очень много. Но день ото дня она устаревает — недобросовестные производители придумывают все новые способы фальсификации пчелиного продукта.

Во-первых, натуральный мед обладает специфическим ароматом, который тяжело подделать. Даже залежавшийся, но настоящий мед обладает кислым запахом. Подделку можно выявить попробовав продукт. Настоящий мед вызывает першение и тепло в горле. Сам вкус меда может быть резким, что характерно для темных сортов, или легким, как у светлых видов.

Далее натуральность меда определяется по его внешнему виду. Жидкий мед должен накручиваться на ложку и не стекать с нее. Свежий мед стекает ровной, неразрывной струйкой и ложится горкой.

Любой мед засахаривается, а информация о том, что этот процесс происходит только со старым медом — ложная. Чаще всего кристаллизация происходит в помещении, с температурой ниже 20 градусов, а в тепле мед долго остается жидким. Кроме того, загустевают более сладкие сорта меда.

Искусственный мед делают из тростникового, свекольного сахаров, соков. Подкрашивают штучный продукт чайной заваркой. Чтобы обмануть потребителя добавляют в искусственный продукт даже немного натурального меда — для запаха.

Интернет-магазин Вeehappy предлагает мед с небольших пасек, размещенных в экологически чистых регионах Украины. Мед, приобретенный на beehappy.od.ua, — гарантированно натуральный, свежий и не топленый, а значит, сохраняет все свои целебные свойства.