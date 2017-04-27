Где найти дисплей для телефона и как установить

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Чаще всего в современных смартфонах бьются именно экраны. Это и неудивительно, если учитывать их диагональ и хрупкость. Примечательно, что ранее в топовых моделях стёкла делали со специальным покрытием. По нему можно было хоть ножом резать — это бы ничего не изменило. Но современные китайские производители по этому поводу не заморачиваются. Они впечатляют пользователей удивительными характеристиками, диагональю в пять дюймов и сверхмощной камерой. О надёжности приходится думать самим пользователям.

Неудивительно, что от каждодневного использования экран рано или поздно покроется трещинами. Вам, наверное, не раз приходилось замечать, едя в маршрутке или поезде, как люди пользуются экранами с разбитыми стёклами. Так вот — это ещё полбеды. У них просто треснуло стекло, а что делать, если был повреждён сам дисплей? Вариантов немного, точнее, он всего один — замена.

К счастью, интернет-магазин «Джимарт» предлагает огромный выбор топовых дисплеев по доступной цене. К примеру, соответствующая деталь для Xiaomi Redmi Note 3 будет стоить всего 600 гривен. Более чем приемлемо, неправда ли? Хотя лучше всё-таки не допускать подобного ведь существуют защитные наклейки, позволяющие защитить смартфон от урона. Про чехлы даже речи не идёт.

В магазине Gmart огромный выбор запчастей для смартфонов от разных брендов. Здесь легко можно найти детали для iPhone и ZenFone. Работает услуга обратного звонка с таймером. Вы можете выбрать время, когда вам позвонят.

Выбор деталей на сайте настолько велик, что вполне можно собрать телефон с нуля своими руками. Мало того, здесь есть обучающие видео, как установить ту или иную запчасть. При этом лучше всё-таки обратиться в сервисный центр. Особенно если речь идёт о дорогом телефоне.

В действительности установка той или иной детали несложный процесс, но он требует от человека определённых навыков, которые приобретаются с опытом. В свою очередь, малейшая ошибка может привести к тому, что ваш смартфон будет серьёзно повреждён.

Как поменять дисплей

Существует универсальная инструкция по замене дисплея для всех смартфонов. Безусловно, для каждой модели существуют свои скрытые нюансы. Но общий алгоритм повторяется из раза в раз. Для начала вам необходимо запастись нужными инструментами, в комплект входит:

набор мелких фигурных отвёрток,

присоска,

фен,

перчатки,

клей,

недействительная кредитка или любая другая пластиковая карточка.

Теперь можно смело приступать к замене. Сам процесс состоит из пяти этапов:

Разберите телефон. Лучше всего воспользуйтесь пошаговой видеоинструкцией именно для вашей модели.

Снимите экран. Для этого тачскрин нужно прогреть по периметру феном, чтобы в дальнейшем воспользоваться присоской. Будьте осторожны, температура нагрева не должна превысить 75 градусов.

Снимите экран. Для этого тачскрин нужно прогреть по периметру феном, чтобы в дальнейшем воспользоваться присоской. Будьте осторожны, температура нагрева не должна превысить 75 градусов. Изымите повреждённый дисплей.

Если сенсорный экран выполнен отдельно от матрицы — снимите защитную плёнку. На посадочный контур нужно наклеить двусторонний скотч. Также можно воспользоваться клеем. Поставьте сенсор, дождавшись, пока клей высохнет. Все выступившие по периметру капельки нужно убрать салфеткой.

Теперь телефон можно собрать. Но перед этим не забудьте подключить все шлейфы. Также зафиксируйте внутренние резьбовые соединения. Внешние элементы можно будет установить только после того, как вы проверите дисплей на работоспособность.

На первый взгляд, замена дисплея не представляет собой чего-либо сложного. Но это не совсем так. Дело в том, что на одних моделях можно всё сделать по щелчку пальцев, а с другими приходится изрядно повозиться, чтобы получить нужный результат.