Где выбрать чехол для мобильного: конструктор чехлов

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Что такое чехол для современного телефона? С одной стороны, это защита смартфона от падений или какого-либо другого урона, с другой — самовыражение через цвет и форму. С учётом хрупкости современных гаджетов и их однообразия такой аксессуар становится обязательным для каждого владельца смартфона. Вот только подобрать что-то подходящее не так-то и просто. Китайские поделки зачастую не отличаются ни изящным внешним видом, ни продуманностью. Простой пример: в чехле прорезь для камеры может быть в другом месте. Это же относится к клавишам управления. Чтобы вам потом не пришлось самостоятельно вырезать отверстия, покупайте чехлы в интернет-магазине Зорров, где работают профессионалы своего дела, способные воплотить любую задумку клиента в жизнь.

На сайте есть сотни разнообразных дизайнов практически под все существующие модели телефонов. Плюс покупки уже готового принта в том, что это творение профессионального дизайнера, который потратил много времени и сил, чтобы создать нечто стоящее. И это сразу видно. Но иногда хочется чего-то своего. Именно для таких случаев существует программа для создания авторских принтов. Всё предельно просто. Вы загружаете понравившийся принт и располагаете его на виртуальном макете телефона, так как вам нравится. После этого в дело вступает УФ-печать. К загруженному принту можно добавить текст, напечатанный стильным шрифтом.

Что такое УФ-печать и в чём её преимущества

Технологии печати постоянно совершенствуются. Сейчас вполне реально напечатать дом, оружие или почку. Но применение 3-D принтеров при создании принтов на чехлах нерентабельно. Намного практичнее использовать УФ-печать. Она обеспечивает куда более впечатляющее изображение, чем сублимационная технология. Всё дело в том, что чернила застывают на поверхности под воздействием ультрафиолетовых лучей. Как результат образуется стойкий к внешним воздействиям полимерный слой.

В некотором смысле данную технологию можно считать революционной. Она позволяет воплотить в жизнь по-настоящему смелые идеи. УФ-печать добавляет изображению не только насыщенности, но и делает его объёмным. А самое, главное, что их можно тактильно ощутить. Достаточно просто провести рукой по чехлу, чтобы понять, что такое ультрафиолетовая печать.

К основным особенностям УФ-печати можно причислить:

Объёмный эффект, который можно ощутить.

Прекрасные переливы красок, которые можно увидеть, при попадании солнечных лучей на чехол.

Сочетание прозрачного полимера и наложение краски в несколько слоёв позволяет добиться визуального эффекта «зависания в воздухе». Как результат растёт глубина прорисовки.

Благодаря полимеризации принты со временем не смазываются и не плывут. Мало того, такой чехол крайне непросто поцарапать. Как результат срок эксплуатации устройства с сохранением первозданного вида практически безграничный.

Это основные плюсы УФ-печати, которая позволяет создавать настоящие шедевры печати, отличающиеся устойчивостью к разнообразным внешним воздействиям.

Материалы

Особую роль играют материалы, которые используются при создании чехла. Правильно подобранное сырье обеспечивает устойчивость изделия к механическим повреждениям, перепаду температур и солнечным лучам.

О магазине Zorrov.com

Это тот редкий случай, когда можно часами залипать на картинки в галереи. Дизайн чехлов восхищает. Яркие насыщенные краски и фактура, которая является гимном свободы и вольнодумства. Здесь можно найти изображение полуобнажённого ангела, мужчины с синей бородой и дома, летящего на воздушных шарах. Думаю, каждый понял, к какому мультфильму это отсылка.

На сайте довольно много чехлов на кинотематику. Поэтому вы легко отыщете в ассортименте чехол со знаком Бэтмена или Супермена. А также множество других всевозможных принтов, начиная от ананасов и заканчивая животными в очках.