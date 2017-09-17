Генетики: Перший «геноцид» в Європі відбувся в епоху неоліту

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Іспанські генетики університету Жирони проаналізували ДНК корінних мисливців-європейців, які жили на території Старого Світу, і близькосхідних мігрантів-фермерів, що з’явилися на материку в епоху неоліту. Виявилося, культури не змішувалися, а заміщалися одна іншою.

Революція, що відбулася в епоху неоліту, дала старт сучасній цивілізації. Тоді мігранти з Близького Сходу, які займалися фермерським господарством, проникли на територію Старого Світу, де жили, переважно, мисливці-збирачі. Вчені підкреслюють, що процес змішування культур зайняв близько 5 тисяч років, проте генетики наполягають: культури не змішувалися між собою, інформує журнал Scientific Reports.

Зараз сліди первісних мисливців Європи зустрічаються виключно в ДНК жителів Прибалтики і Скандинавії. В самій Європі знайти генетичні ділянки, які вказували на спорідненість з мисливцями, просто неможливо. Відповідно, при появі фермерів відбувався «геноцид» і заміщення однієї цивілізації іншою.