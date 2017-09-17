Генетики з Шотландії відкрили «програму старіння людського мозку

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Шотландські вчені вивчили «програму старіння людського мозку і ті механізми, які її запускають. Фахівець в області генетики університету Единбурга Сет Ґрант зазначив, що вивчення змін мозку внаслідок його старіння допоможе створювати засоби, що запобігають розвитку шизофренії або сповільнюють хід старіння.

Першими, у кого відкрили набір генів, пов’язаних з «програмою старіння», виявилися голі землекопи. Потім у інших гризунів — мишей — генетики виявили в мозку зону, яка відповідає за процес старіння всього організму.

В результаті досліджень Ґранта і його колег з’ясувалося, що деякі гени в дитинстві, зрілості і старості виявляють підвищену активність. Потім виявилося, що у коротких молекул РНК і декількох десятків генів з настанням старості змінюється функціонування. Причому подальші зміни відбуваються не тільки в нейронах, але і у допоміжних мозкових тканинах.

При цьому вчені відзначають, що зміни, пов’язані зі старінням, у мозку чоловіки починають відбуватися набагато раніше, ніж у жінок. За словами генетиків, це явний доказ того, що мозок у жінок старіє повільніше.

Генетики вже довгий час сперечаються над тим, для чого тваринам необхідна старість. Багато вважають, що таким чином в природі відбувається закономірна зміна поколінь.