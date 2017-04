Гібридний дрон-позашляховик доставив першу посилку (відео)

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Розробка безпілотного гібрида Autonomous Panther AT ведеться в першу чергу для військових потреб. Однак, на думку виробника, пристроєм можуть зацікавитися і комерційні структури.

Передбачається, що оборонні відомства зможуть використовувати безпілотник в рамках прихованої доставки вантажів: на підльоті до мети дрон буде приземлятися і непомітно продовжувати рух по землі. Відзначається, що в режимі позашляховика апарат може мати повний або задній привід і практично не створює шуму, оскільки обладнаний електродвигунами. У разі експлуатації кур’єрськими компаніями Autonomous Panther AT буде здійснювати польоти за межами населених пунктів.

На території, наприклад, міст безпілотник буде їздити, щоб не турбувати місцевих жителів шумом гвинтів. Крім того, наземний режим підвищить безпеку дрона. При масі близько 19 кілограмів апарат розрахований на корисне навантаження масою до семи кілограмів. При цьому максимальний час безперервного польоту гібрида складе 10 хвилин.

Випробування Autonomous Panther AT пройшли в кінці березня 2017 року в Каліфорнії. Під час тестів дрон успішно доставив вантаж масою 2,3 кілограма співробітникові компанії Torrence. Інші подробиці не розкриваються. Повідомляється, що безпілотник може бути додатково обладнаний маніпулятором для переміщення вантажу і дисплеєм для дистанційної взаємодії замовника з оператором.

Autonomous Panther AT вже надійшов у продаж, до 5 квітня його ціна складе 2500 доларів, після чого зросте до 8000 доларів. Відомо, що дрон здатний сідати і злітати в автоматичному режимі, політ за маршрутом проходить між заданими точками. При цьому протягом польоту оператор може перехопити управління безпілотником. Спостерігати за переміщенням Autonomous Panther AT він може з допомогою нашлемного дисплея. Корпус гібрида має прямокутну форму з висотою 34 сантиметри і довжиною 112 сантиметрів. Він обладнаний несучими гвинтами, винесеними за корпус на спеціальних балках. На колесах Autonomous Panther AT здатний подолати відстань до 97 кілометрів зі швидкістю вісім кілометрів на годину.

Вперше перспективний дрон був представлений в листопаді 2016 року. Примітно, що, незважаючи на можливість його покупки, комерційне використання апарату неможливе: діючі правила Федерального управління цивільної авіації (FAA) США не дозволяють здійснювати комерційну доставку вантажів за допомогою таких пристроїв.

На початку 2014 року компанія також представила прототип безпілотника Black Knight Transformer, призначеного для евакуації постраждалих. Маса апарату становить 1,8 тонни, він обладнаний вісьмома несучими гвинтами і чотирьохопорними шасі. Дрон розрахований на несення корисного навантаження масою до 454 кілограмів на швидкості до 241 кілометр на годину.