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Гігантський варан з’їв туристку в Таїланді

в Земля 01.07.2017 6 пер.

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У Таїланді розслідують загибель 30-річної туристки з Бельгії Елізи Даллеманге, чиї обгризені вараном рештки були знайдені на острові Тау в кінці квітня. Поліція повідомила родичам загиблої, що та покінчила з собою, однак родина Елізи в це не вірить, повідомляє Metro.


Тіло Даллеманге було настільки сильно розідране вараном, що його вдалося ідентифікувати лише завдяки стоматологічній експертизі.

Батьки дівчини кажуть, що останні місяці вона подорожувала по світу, вивчала йогу і практикувала медитацію. Останній раз громадянка Бельгії зв’язувалася з родичами по «Скайпу» за кілька днів до загибелі. У дівчини був чудовий настрій, вона говорила, що щаслива жити в єднанні з природою на «райському острові».

Підозри батьків Елізи підтверджуються тим фактом, що поруч з тілом дівчини не було виявлено передсмертної записки. Журналісти підозрюють, що тайські поліцейські не розголошують істиною причини загибелі іноземки, щоб не відлякати туристів.

За останні три роки на острові Тау загинули сім чоловік. Всі вони стали жертвами варанів, які можуть досягати трьох метрів в довжину. Їхній укус отруйний і часто смертельний.

 
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