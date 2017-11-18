Гігантську озонову діру показали на відео

Міжнародний колектив кліматологів простежив за зміною озонового шару Землі протягом останніх тридцяти років, повідомляє Європейське космічне агентство. Також на представленій вченими анімації, доступної для перегляду на сайті організації, можна побачити гігантську озонову діру над Антарктидою.

Фахівці виявили, що вміст озону в атмосфері планети знижувався до 1997 року, після чого почав зростати. Наявну динаміку вчені пов’язали з прийняттям заходів, які скорочують викиди фторхлорвуглеводів.

Дані про стан озонового шару надходили з семи європейських і американських супутників, інформація для відео, що демонструє стан озонового шару, отримана з використання п’яти апаратів.

Озоновий шар, розташований в верхніх шарах атмосфери Землі на висоті від 10 до 40 кілометрів, захищає поверхню планети від ультрафіолетового випромінювання. Даний вид радіації провокує розвиток ракових захворювань і мутації у організмів.