Глава Пентагону: Росія не бореться з терористами в Сирії, а тільки заважає США

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Loading... Loading...

Росія нічого не зробила, щоб перемогти «Ісламську державу» в Сирії. Більше того, ось уже деякий час вона «явно намагається перешкоди США» по всьому світу, заявив у бесіді з The Wall Street Journal міністр оборони Сполучених Штатів Ештон Картер.

Як запевнив Картер, який за свою кар’єру багато працював з російськими чиновниками, Володимир Путін докладає все більше зусиль, щоб послабити вплив Америки. В результаті, Москві і Вашингтону все важче знайти ґрунт для співпраці.

«Думаю, при Путіні ця тенденція невпинно посилювалася, — заявив міністр. — Схоже, (вставляючи палиці в колеса США. — прим. ред.), Володимир Путін підвищує свою самооцінку. А мірилом успіху його політики служить обстановка в зоні напруженості, а незручність, яку він викликає в інших частинах світу».

В силу цієї особливості, зазначив Ештон Картер, з російською владою «так складно досягти взаєморозуміння».

Американський політик також засудив роль Москви у зміцненні влади президента Сирії Башара Асада. На думку Картера, подібна тактика ні скільки не допомогла в боротьбі з ІД.

«Заради перемоги над ІД Росія не зробила нічого, — висловив своє обурення глава Пентагону. — Вона вела боротьбу з поміркованою опозицією на стороні сирійського уряду. Всі її дії в Сирії були невірними і повністю суперечили її обіцянкам».

Так зокрема Кремль не стримав свою обіцянку і не використав свій вплив, щоб полегшити перехід від одноосібної влади Башара Асада до створення уряду, в якому були представлені як помірна опозиція, так і Асад, зазначив міністр оборони.

«Росія не полегшила перехідний процес. Вона лише з подвійною рішучістю вплуталася в громадянську війну», — заявив Картер.

Ештон Картер працює з Москвою ось вже чверть століття, після завершення холодної війни, нагадує The Wall Street Journal. Він запевнив, що у вибудовуванні відносин з російськими колегами намагався проводити «рішучу і збалансовану» політику і завжди був відкритий для співробітництва з Кремлем. Щодо Північної Кореї і Ірану йому це вдалося.

Глава Пентагону, чиї повноваження закінчуються зі вступом Дональда Трампа на посаду, закликав конгрес і нову адміністрацію до пошуку нових програм підтримки європейських союзників США, особливо на східному рубежі НАТО, щоб ті могли відобразити можливе втручання Росії у свої справи.

«Я впевнений у необхідності подібних програм. Нам слід і надалі докладати зусиль для їх розробки і здійснення, — заявив Картер. — Ми повинні взяти на себе провідну роль в Європі і тим самим згуртувати НАТО, тому що мета Росії, крім іншого, розколоти альянс або відірвати від нього окремих членів. Це завжди було і залишається метою Москви».

Натхнення: inosmi.info