Глибоководні восьминоги пожирають медуз (відео)

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Великі глибоководні восьминоги, виявлені в районі Гаваїв, виявилися великими любителями поласувати медузами.

Медузи можуть бути великою загрозою для пляжного відпочинку або рибальства, але для більшості мешканців океану вони — просто їжа. Хоча медузи в основному являють собою краплі низькокалорійного желатину, вчені відкривають все більше і більше хижаків — від кальмарів-вампірів до тунця, які полюють по океану за цими тваринами. Тепер учені додали в список любителів «морського желе» гігантського глибоководного восьминога Haliphron atlanticus.

Чому це важливо? Ученим досі відомо дуже небагато про глибоководні харчові ланцюжки, оскільки вести спостереження за мешканцями глибин довго, дорого і просто важко. А робити це потрібно, оскільки без належної уваги до глибин океану екологам буде дуже важко розробляти програми по збереженню екологічної чистоти.

Тому дослідники були неймовірно схвильовані, коли виявили трьох загадкових восьминогів в прибережних водах Каліфорнії і Гаваїв, де мешкає величезна кількість медуз. Щупальця і репродуктивні органи, в яких міститься велика частина поживних речовин, були відсутні, що свідчить про те, що їх вже з’їли. А оскільки восьминоги обхоплювали медузу ззаду, вчені вважають, що вони могли використовувати їх, щоб зловити ще більше їжі. Такий трюк звучить як щось фантастичне, але цією стратегією користуються принаймні два інших виду восьминога.

Повернувшись на землю, вчені вирушили в Гамбурзький зоологічний музей в Німеччину для дослідження вмісту шлунків п’яти збережених примірників H. atlanticus. Їх результати підтвердили, що ці 4-метрові восьминоги дійсно їдять медуз. І оскільки H. atlanticus, в свою чергу, їдять великі риби, сині акули і навіть кашалоти, медуза є важливою частиною харчової мережі океану.