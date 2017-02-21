Гнучкі дисплеї можна буде друкувати на звичайному принтері

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Інженери Мічиганського університету розробили першу еластичну інтегральну схему, яку можна повністю роздрукувати на звичайному струменевому принтері.

Їх винахід відкриває перспективи масового виробництва дешевої «розумної тканини» для гнучких планшетів, які можна буде носити в кишені у складеному вигляді як носовичок, або шпалер, які перетворюють всю стіну приміщення у величезний дисплей.

Така «розумна тканина» створюється нанесенням на принтері в кілька проходів різних типів електронних чорнил, що містять наноматеріали і органічні компоненти.

Використовуючи цю технологію, ад’юнкт-професор Чуань Ван (Chuan Wang) разом з колегами з університету зміг виготовити електронну схему і органічний світлодіод (OLED). Наступним кроком стане їх об’єднання в загальному пікселі — одному з мільйонів, складових екрана планшета або комп’ютерного дисплея.

Згідно з прогнозами Вана, здійснити це буде можливо протягом наступних двох років, після чого «розумна тканина» фактично буде готова до комерціалізації.