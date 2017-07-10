Голландці почали розробку серійного автомобіля на сонячних батареях

Проектований автомобіль носить назву Lightyear One. Автомобіль живеться чистою сонячною енергією і при хороших умовах зможе їздити місяцями без підзарядки, що є унікальною здатністю. За день батареї можуть накопичувати стільки енергії, щоб машина спокійно їздила вночі.

Кількість пройдених в рік кілометрів залежить від інтенсивності сонячного світла і кількості ясних днів. Наприклад, на Гаваях виключно на сонячній енергії автомобіль за рік зможе проїхати 20 000 км, в Нью-Йорку — 14 000 км, а в Амстердамі — 10 000 кілометрів.

Технічні подробиці про автомобіль Lightyear One тримаються в секреті. Видання Electrek пише, що на даний момент на серійну машину масою близько 1300 кг практично неможливо встановити необхідну кількість сонячних батарей, щоб привести електрокар в рух. Студенти Технічного університету Ейндховена раніше будували експериментальні машини, що пересуваються завдяки сонячній енергії, однак їх маса не перевищувала 400 кілограмів.

Тим не менш, Solar Team Eindhoven вже почала приймати попередні замовлення на Lightyear One. Бажаючим придбати машину потрібно внести депозит у 19 000 євро. Повна вартість автомобіля складе 119 000 євро. Перша партія з десяти транспортних засобів буде випущена в 2019 р., а роком пізніше голландці планують зібрати 100 автомобілів.