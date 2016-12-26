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Голод підвищує працездатність людини

в Людина 26.12.2016 23 пер.

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Голод значно підвищує працездатність людини, заявили американські вчені.

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До таких висновків прийшли фахівці університету Джона Хопкінса після проведення експерименту за участю 1500 добровольців. Всі випробовувані були співробітниками однієї великої американської компанії з розробки нових технологій. Добровольцям запропонували відмовитися від вживання їжі на 36 годин — з вечора понеділка до ранку середи. Як з’ясувалося, в період голодування співробітники компанії були більш креативними, ніж коли вони були ситі.

Підводячи результати експерименту вчені прийшли до висновку, що в період голоду мозок людини починає витрачати накопичені запаси енергії, що і дозволяє працювати більш продуктивно.

ЗМІ повідомляють, що багато компаній Силіконової долини почали впроваджувати на робочих місцях «голодні дні».

Натхнення: medvesti.com

 
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