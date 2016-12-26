Голод підвищує працездатність людини

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Голод значно підвищує працездатність людини, заявили американські вчені.

До таких висновків прийшли фахівці університету Джона Хопкінса після проведення експерименту за участю 1500 добровольців. Всі випробовувані були співробітниками однієї великої американської компанії з розробки нових технологій. Добровольцям запропонували відмовитися від вживання їжі на 36 годин — з вечора понеділка до ранку середи. Як з’ясувалося, в період голодування співробітники компанії були більш креативними, ніж коли вони були ситі.

Підводячи результати експерименту вчені прийшли до висновку, що в період голоду мозок людини починає витрачати накопичені запаси енергії, що і дозволяє працювати більш продуктивно.

ЗМІ повідомляють, що багато компаній Силіконової долини почали впроваджувати на робочих місцях «голодні дні».

Натхнення: medvesti.com