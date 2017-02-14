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Голодні слони напали на китайське село (відео)

в Відео 14.02.2017 175 пер.

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Голодні дикі слони тероризують китайське село. Перелякані жителі зачинили двері і сховалися на дахах будинків. Слони провели в селі в провінції Юньнань всю ніч, обшукуючи населений пункт і його околиці на предмет наявності їжі. Один з гігантів навіть дійшов до автотраси і перекрив рух на 20 хвилин.

Всього слонів-окупантів було 14, і це далеко не перший рейд на місцеві села. Голодну і готову на все зграю помітили 26 січня. Так, у селі Мандат слони об’їли посадки і затоптали кілька гусей і курей. За пересуваннями «слонової банди» стежать з безпілотника.

 
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