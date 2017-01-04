Головні астрономічні події 2017 року

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Серед безлічі яскравих астрономічних подій 2017 року можна виділити повне сонячне затемнення в серпні. Крім того, спостерігачам будуть доступні такі явища, як проліт крижаної комети в лютому, яскраві Гемініди в грудні, а також поява на небосхилі особливо великих і яскравих Меркурія і Юпітера на початку року.

1. Комета 45P/Honda—Мркоса—Пайдушакової, 11 лютого

У першій половині лютого небосхил осяє проліт комети. Після того як вона обігнула Сонце в грудні 2016 року, комета 45P/Honda—Мркоса—Пайдушакової починає повернення до зовнішньої області Сонячної системи. Її поява на небі можна буде спостерігати на світанку, вона пролетить через сузір’я Орла і Геркулеса. 11 лютого комета виявиться максимально близькою до Землі — на відстані близько 12,4 млн км. Вчені очікують, що її яскравість досягне рівня, при якому її можна буде спостерігати неозброєним оком.

2. Кільцеподібне затемнення, 26 лютого

Щасливі спостерігачі, які опинилися на шляху тіні в Південній півкулі, зможуть побачити кільцеподібне сонячне затемнення або, як його ще називають, «кільце вогню». Воно відбувається, коли диск Місяця занадто малий, щоб закрити Сонце, в результаті чого навколо темного місячного силуету можна бачити сонячне світло. Шлях тіні пройде через південну частину акваторії Тихого океану, перетне Південну Америку і закінчиться в Африці. На північ і південь від нього у багатьох регіонах можна буде побачити часткове сонячне затемнення.

3. Меркурій, Марс і Місяць, 29 березня

Після заходу спостерігачам слід дивитися на західну ділянку небозводу, де тонкий серп Місяця утворює вражаючий небесний трикутник з Меркурієм нижче і праворуч від нього, а також з Марсом, який буде вінчати пару. Унікальність події полягає в тому, що Меркурій буде знаходитися у своїй найвищій точці, а також буде дуже яскравим. Цю найближчу до Сонця планету складно спостерігати, оскільки зазвичай вона втрачається в блиску світила. Але в кінці березня Меркурій досягне своєї найдальшої точки від зірки для земного спостерігача.

4. Місяць і Юпітер, 10 квітня

Юпітер буде складати пару Спіке — найяскравішій зірці в сузір’ї Діви, протягом усього року. Але в квітні найбільша планета Сонячної системи зустрінеться з Місяцем. В цю ніч два небесних тіла разом зійдуть на сході одразу після заходу Сонця на заході. В цей час Юпітер буде виглядати особливо яскраво, оскільки всього за 3 тижні до цього відбудеться протистояння Юпітера і Сонця — коли планета перебуватиме на продовженні лінії «Сонце-Земля».

5. Повне сонячне затемнення, 21 серпня

В цьому році спостерігати повну фазу затемнення зможуть жителі США, часткові фази — жителі Північної Америки, Західної Європи та Південної Америки. Затемнення можна буде бачити на всій території США від узбережжя до узбережжя, його шлях пройде від Орегона до Південної Кароліни. Повну фазу зможуть спостерігати у багатьох містах, а велика частина населення країни буде максимум в 1 день шляху від місць, де можна буде побачити це явище. Часткове затемнення буде доступно на більшій площі на всьому континенті.

6. Венера і Юпітер, 13 листопада

Два найбільш яскравих небесних тіла на нашому небосхилі зійдуться на світанку 13 листопада. З’єднання можна буде побачити в нижній частині неба на сході, дві планети буде розділяти всього 18 кутових хвилин. Оскільки ця подія відбудеться низько до горизонту, планети буде не так легко побачити через світло ранкових сутінків, тому бінокль зробить перегляд більш приємним.

7. Гемініди, 13 грудня

Метеорний потік Гемініди досягне піку в цю ніч. Як правило, під час цього метеорного дощу можна побачити 60-120 метеорів на годину, але в цьому році він буде особливим, оскільки світло спадаючого місяця завадить спостереженню лише до півночі. Як тільки місяць зайде за горизонт, почнеться кращий час для спостереження метеорів — досвітні години 14 грудня, коли потік досягне піку.