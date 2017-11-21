Гончарное мастерство: как научиться искусству?

Гончарное мастерство — древнейшее ремесло, актуальное и сегодня. Руки мастера создают оригинальные изделия, каждое из которых индивидуально и не имеет копий. Работа с натуральным материалом развивает творческие способности и приносит положительные эмоции.

Где научиться гончарному мастерству?

Почерпнуть основную информацию, как создавать красивые изделия из глины, можно в специальной литературе. Еще один доступный источник — это интернет: в нем есть тематические сайты, форумы, фото- и видео мастер-классы. Но научиться ремеслу, зная лишь азы теории, невозможно — необходима практика, советы и рекомендации опытного человека, который на примере покажет, как и что нужно делать.

Поэтому самый быстрый, простой и эффективный способ —обучаться лично у мастера, который давно работает с глиной и знает все тонкости изготовления изделий из этого материала. Для этого можно записаться на курсы гончарного мастерства: пример — по ссылке. Специалист расскажет обо всех нюансах технологии, укажет на ошибки и поможет их исправить. Так работа пойдет на лад быстрее, чем при попытках разобраться самостоятельно.

Особенности ремесла

Основной материал, используемый в работе, — это глина. Мастера рекомендуют использовать специальный вид — горшечную. Такая глина обладает свойствами, которые делают ее предпочтительной для создания изделий: необходимой вязкостью и определенным температурным сопротивлением.

Создание посуды и фигурок из глины — увлекательный процесс, позволяющий человеку реализовать его творческий потенциал, развить его и фантазию, воплотить интересные задумки. Часто вдохновение приходит во время занятий, и люди, прежде не занимающиеся искусством, уже через несколько уроков создавали необычные и красивые изделия.

С момента начала работы с глиной до получения результата проходит несколько этапов:

приготовление глиняной массы;

придание сырью формы;

просушка;

обжигание в специальной печи;

покрытие глазурью и, при желании, росписью.

Каждый этап должен быть выполнен по правилам: от этого зависит не только внешний вид изделия, но и его прочность. Повторить все дома без рекомендаций мастера практически невозможно. К тому же для этого нужно будет купить специальное оборудование: например, гончарный круг и печь для обжига. Поэтому намного проще заниматься в обучающей студии, где уже есть все необходимое.

Существуют разные технологии работы с глиной. Самая простая — свободная лепка. С ее помощью изготавливают разнообразные фигурки, формируя их только руками. Для горшков и посуды понадобится гончарный круг. Еще один способ — использование гипсовых форм.

Гончарное мастерство как хобби

Гончарное мастерство — увлекательное и полезное хобби. Время, проведенное с природным материалом, избавляет от стресса, учит самоконтролю, усидчивости и внимательности. Во время творческого процесса можно направить негативную энергию в мирное русло.

Психологи утверждают, что такая арт-терапия очень эффективна в борьбе с тревожными состояниями, депрессией и другими нервными расстройствами. Лепка помогает упорядочить мысли и полюбоваться результатами собственного труда.

Увлечение, приносящее прибыль

Изделия ручной работы никогда не выйдут из моды. Поэтому, овладев гончарным мастерством, можно организовать небольшой бизнес. Для этого понадобится опыт, сырье и оборудование. Изготовление красивых изделий из глины приносит неплохой доход. Пользуется спросом посуда, горшки, декоративные статуэтки и забавные вещицы.

Научившись у мастера гончарному искусству, можно найти себе занятие по душе и создать собственноручные шедевры. Опытный специалист готов передать свои знания и навыки.