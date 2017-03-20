Google Street View дозволив заглянути в жерло діючого вулкана

Компанія Google нанесла на картографічний сервіс
Важкодоступна ділянка була записана двома дослідниками Google. «Стояти на самому краю і відчувати, як твою шкіру лиже жар, — це феноменально, — сказав член команди Кріс Хорслі, — Сподіваюся, що коли ми розмістимо це місце на карті, люди усвідомлюють, в якому прекрасному світі ми живемо». За його оцінкою, розмір кратера можна порівняти з двома футбольними полями.
Google — не перша компанія, яка останнім часом вирішила поспостерігати за вулканом. Влітку минулого року, наприклад, General Motors відправила вчених в кратер вулкана Масая в Нікарагуа. Там дослідники встановили датчики, які допоможуть передбачити час наступного виверження.
Street View, з допомогою якого можна подивитися панорамні види міських вулиць, входить до складу Google Maps і Google Earth з 2007 року. Щоб побачити та включити панорамний режим, потрібно максимально наблизити мапу або ж перетягнути на потрібну вулицю помаранчевого чоловічка з лінійки масштабу. Зйомку міських вулиць і панорам Google веде за допомогою автомобілів або триколісних велосипедів, обладнаних спеціальними камерами.