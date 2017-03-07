Google запатентував розумну систему економії електроенергії в будинку

Система буде контролювати енергоспоживання на основі звичок користувача та зовнішніх погодних умов.

«Споживачі експериментують з різними способами зниження обсягу енергоспоживання. Наприклад, вони можуть вимикати кондиціонер в певний час дня чи використовувати лічильники для вимірювання енергоспоживання різних пристроїв», пояснюється в патенті до системи, яка покликана спростити цей процес.

Так, система задає загальне правило енергоспоживання для кожного пристрою в будинку, а потім порівнює ці показники з фактичною витратою енергії. Після цього користувач отримує конкретні рекомендації про те, що можна змінити, щоб знизити обсяг споживаної енергії і, відповідно, рахунки в платіжках.

Експерти прогнозують, що до 2020 року кількість IoT-пристроїв для контролю споживання у комунальній сфері по всьому світу зросте більш, ніж у два рази — приблизно до 930 млн.