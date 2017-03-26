Госпіталі США почнуть друкувати протези на 3D-принтерах

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Виробник 3D-принтера Stratasys повідомляє, що представники компанії підписали договір про співпрацю з американським Міністерством у справах ветеранів. Результатом спільної діяльності стане нова партнерська програма, в рамках якої Stratasys встановить апарати 3D-друку в госпіталях, які обслуговують ветеранів війни з інвалідністю.



Обладнання планують забезпечити всіма необхідними компонентами, розхідниками і об’єднати в мережу, завдяки чому принтери та інші пристрої зможуть обмінюватися даними і вести статистику. Для початку принтери встановлять всього в п’яти американських госпіталях, після чого почнуть навчати персонал користуватися ними.

Глава Stratasys впевнений, що вже через кілька років його компанія зможе забезпечити всіх тих, хто потребує протезами, допоможе людям адаптуватися до них і знову почати жити повноцінним життям. Він пояснив, що тривимірний друк продовжує розвиватися і вже зараз сильно змінив індустрію охорони здоров’я, тому впроваджувати його потрібно обов’язково.

Компанія Stratasys стала відома після того, як випустила 3D-принтер, який здатний друкувати деталі великих розмірів. Застосування пристрою швидко знайшли в аерокосмічній галузі, після чого зацікавилися новинкою в Boeing, Siemens і Ford. З допомогою такого принтера можна, наприклад, відразу ж надрукувати весь салон літака за один раз.