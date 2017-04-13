Графенова мембрана перетворить морську воду на питну

Вона була розроблена в Національному інституті графена при Манчестерському університеті і вже показала свою ефективність фільтрації дрібних наночастинок, органічних молекул і солей.

Раніше вчені виявили, що при знаходженні у воді мембрани з графен-оксиду набухають, в результаті чого починають обмежувати проходження через них солей, розчинених у воді аж до повного блокування. За словами професора Рахула Наїра, з’явилася можливість створювати мембрани, що «працюють» на атомарному рівні.

В соляному розчині молекули води завжди групуються навколо молекул солей. Це дає можливість крихітним капілярах мембран оксид-графену блокувати солі, пропускаючи тільки очищену воду, причому з великою швидкістю. Такий ефект відкриває перспективи щодо створення нових опріснювальних технологій.