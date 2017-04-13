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Графенова мембрана перетворить морську воду на питну

в Технології 13.04.2017 28 пер.

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Мембрана на основі графен-оксиду привернула увагу вчених в якості перспективного «кандидата» для нових технологій фільтрації води.

Графеновая мембрана превратит морскую воду в питьевую

Вона була розроблена в Національному інституті графена при Манчестерському університеті і вже показала свою ефективність фільтрації дрібних наночастинок, органічних молекул і солей.

Раніше вчені виявили, що при знаходженні у воді мембрани з графен-оксиду набухають, в результаті чого починають обмежувати проходження через них солей, розчинених у воді аж до повного блокування. За словами професора Рахула Наїра, з’явилася можливість створювати мембрани, що «працюють» на атомарному рівні.

В соляному розчині молекули води завжди групуються навколо молекул солей. Це дає можливість крихітним капілярах мембран оксид-графену блокувати солі, пропускаючи тільки очищену воду, причому з великою швидкістю. Такий ефект відкриває перспективи щодо створення нових опріснювальних технологій.

 

 
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