Графік дня: як Україна впорається з опалювальним сезоном

Вже осінь, почався опалювальний сезон, і саме час для фейків про те, що Україна замерзне. На думку російських ЗМІ, яку зиму в Україні настає льодовиковий період.

Улюблена розвага росіян — слухати і читати про те, як Україна замерзне. Вона мерзне вже кілька років поспіль.

Але все ніяк не замерзне.

В цьому році в газосховищах навіть більше газу, ніж у минулому

П’ять років поспіль ми закінчуємо опалювальний сезон з пристойними залишками газу в газосховищах. У минулому сезоні зі сховищ і зовсім викачали мінімальну кількість газу, а закінчили його з другим за обсягом залишком газу за останні 5 років.

На графіку нижче обсяг спожитого газу значно більше, ніж запаси в сховищах. Але Україна бере газ не тільки зі сховищ, а й безпосередньо з труби. Тому ця різниця не повинна лякати. Як пам’ятаємо, крижаного апокаліпсису в попередні роки не сталося.

З початку року Україна закачала у свої газосховища 8,5 мільярдів кубометрів газу, а всього там на момент виходу статті знаходиться 16,4 мільярдів кубометрів.

Так що зараз немає причин вважати, що в опалювальному сезоні 2017/2018 Україна нарешті замерзне.