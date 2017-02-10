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Група НЛО пролетіла над Колумбією (відео)

в Відео 10.02.2017 196 пер.

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6 яскравих НЛО спостерігали очевидці в небі над Колумбією. Вони робили різні маневри, а потім раптово зникли. Фахівці вважають, що ці об’єкти належать до непізнаних літаючих об’єктів, які називають «плазмоїдами».

Плазмоїди можуть вільно переміщатися в просторі, взаємодіяти один з одним і розділятися на кілька об’єктів. Є думка, що плазмоїди, це просунуті кораблі інопланетян або це гості з паралельного світу, які відвідують нашу планету.

 

Езотерики вважають, що ця видима форма існування астрального тіла (душі) до вселення в тіло або після того як вона покинула тіло.

 
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