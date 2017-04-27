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Гусениці їдять пластик

в Екологія 27.04.2017 7 пер.

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Вчені виявили, що гусениця воскової молі Galleria mellonella, яка зазвичай харчується воском, здатна поїдати пластикові пакети, що використовуються в якості тари в магазинах.


При цьому гусениця знищує пакети з досить високою швидкістю, повідомляють з Кембриджського університету. За словами дослідників, відкриття дозволить використовувати цих гусениць для боротьби з поліетиленом, який у величезних кількостях потрапляє на звалища і океани.

Гусениця виробляє речовини, здатні зруйнувати хімічні зв’язки матеріалу, можливо, завдяки слинним залозам або бактеріям, що містяться в шлунку.

Велика воскова моля стала справжньою загрозою для вуликів в Європі. Гусениці воскової молі поїдають і запаси меду, що може призводити до загибелі бджіл. Личинки воскової молі часто використовуються для рибної ловлі.

Виявити незвичайні здібності воскової молі вдалося випадково. Одна з членів дослідницької групи помістила в пакет кілька гусениць, які вона знайшли у вулику. Через деякий час вона помітила, що пакет був весь в дірках.

Вчені вирішили провести експеримент. Вони поклали гусениць у звичайний пакет з магазину і стали спостерігати за подіями. Через 40 хвилин в пакеті з’явилися дірки. Через 12 годин пакунок «схуд» на 92 мг. За словами вчених, гусениці набагато швидше знищують пластик порівняно з бактеріями.

 
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