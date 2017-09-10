Химия в быту и на производстве: где применяются твердые реактивы

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Пищевая, фармацевтическая, сельскохозяйственная, металлургическая, нефтеперерабатывающая и химическая промышленность ежедневно нуждается в определенном количестве химически чистого и недорогого сырья. Кроме основных, в производственном процессе участвуют дополнительные и вспомогательные вещества и соединения: реактивы или реагенты. Многими основными и вспомогательными субстанциями являются твердые реактивы: вещества и соединения в виде хлопьев, порошка, крупинок или кристаллов, различной формы, свойств и расцветок. Реактивом называют вещество с точно определенным составом и степенью чистоты. В момент соединения с другим (одним или несколькими), его могут называть реагентом.

Применение реагентов на производстве

Для производства товаров массового потребления – продуктов питания, косметики, моющих средств, бытовых приборов, а также химических соединений с определенными свойствами – сырье должно пройти ряд превращений: смешивание, растворение, очищение и т.д. Чтобы последствия реакции из раза в раз соответствовали необходимым стандартам, необходимо:

придерживаться технологии производства;

точно выдерживать дозировку компонентов;

каждый раз использовать материалы, в точности соответствующие предыдущим требованиям.

В зависимости от специфики, твердые реагенты могут быть:

консервантами;

антиоксидантами;

разрыхлителями;

отбеливателями;

наполнителями;

фиксаторами;

загустителями;

адсорбентами.

Твердые реагенты могут также применяться в качестве самостоятельных веществ с антибактериальными, фунгицидными, осушающими, отбеливающими, красящими, выщелачивающими или окисляющими свойствами.

Почему предложения о продаже сильно различаются в цене

При поиске выгодных предложений по продаже реактивов, следует обращать внимание на такую их характеристику, как чистота. Этот параметр напрямую влияет на качество реакции, ее скорость и конечный продукт.

Твердые реактивы классифицируются по данному параметру:

Технические. В основном используются в промышленности, степень чистоты и качество высокие.

Фармакопейные. Применяются в производстве лекарств. Различной степени очистки. Высокого качества.

Пищевые. Применяются для изготовления и обработки пищевых продуктов на производстве. Степень очистки различна.

Чистые для анализа. Применяются для лабораторных работ и замеров с высокой точностью. Качество и степень очистки – высшие.

Химически чистые. Применяются в различных областях. Содержание основного вещества не менее 99%. Качество среднее и высокое.

Чистые. Применяются в основном в промышленности и сельском хозяйстве. Степень очистки и качество среднее и высокое. Содержат не менее 98% основного вещества.

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Где можно встретить реагенты в быту

Один из реагентов, с которым каждый человек имеет дело ежедневно, – лаурилсульфат натрия. Это соединение входит в состав различных моющих средств (шампуня, мыла, стирального порошка и косметики) как пенообразователь, чистящее и смачивающее вещество.

Карбонат натрия применяется для смягчения воды, борная кислота – как удобрение и пищевая добавка, медный купорос – как удобрение и антисептик. Гидроокись лития используют для производства аккумуляторов и изготовления смазочных материалов, а бихромат калия – как окислитель для производства спичек, дубления кожи, фабрикации пиротехники и красителей, мытья посуды в лабораториях.

Твердая форма наиболее удобна для осуществления транспортировки, дозирования и подачи реактивов. Фасовка материалов производится в различные объемы, от 1 г до 50 кг. Расчет необходимого количества обычно ведется в граммах и килограммах.