Хмарочос-трансформер

Dynamic Tower буде мати 80 поверхів, які здатні обертатися на 360 градусів, дозволяючи мешканцям і гостям розташованого тут же готелю вибирати свої особисті види з вікон за допомогою голосових команд. І при цьому вся будівля буде живитися від енергії сонця і вітру.

Панелі сонячних батарей будуть встановлені на даху, а 48 окремих вітрових турбін – між поверхами. За розрахунками архітектора, будівля буде генерувати до 10 разів більше енергії, ніж використовуватиме.

Реалізація проекту початково була призначена на 2010 рік, але роботи були припинені через коригування дизайну.

Цінник на квартири буде стартувати від 30 мільйонів доларів. Мешканцям будуть доступні плавальні басейни, сади, фітнес-центри і навіть автомобільний ліфт.