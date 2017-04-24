Хмартні технології та сервіси від Суперново

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Сучасні технології розвиваються настільки швидко, що більшість не встигає за ними. Проте компаній це не стосується, щоб виживати та процвітати у скрутних умовах потрібно бути на крок попереду найближчих конкурентів. Не дивно, що зараз усі передові підприємства використовують хмарні технології, які дозволяють без залучення додаткового обладнання збільшити розрахункові потужності.

Простий приклад. Ваша компанія постійно росте й потрібні додаткові обчислювальні можливості, щоб забезпечувати її функціонування. При цьому співробітники подорожують по усьому світу. У такому випадку хмарні сервіси — ідеальний варіант. Справа у тім, що ви орендуєте певні виробничі потужності. Через що співробітникам вдається робити свою роботу з будь-якого куточку планети з обладнанням мінімальної потужності.

Достатньо зайти на сайт Supernovo й обрати відповідну кількість ядер, дискового простору, операційної пам’яті й таке інше. Після цього система видасть вам точну вартість послуг. До речі в тестовому режимі користуватися платформою можна на протязі семи днів.

Хмарний сервіс дозволяє будучи за сотні миль від офісу, брати активну участь у роботі колективу. При цьому неважливо, який саме ноутбук чи планшет використовує працівник. Усі потужності знаходяться у дата-центрі. За безпеку відповідає протокол шифрування IaaS. Точніше, це ціла інфраструктура, яка покликана організувати нормальну роботу офісу з мінімальними затратами з боку компанії.

На даний момент інфраструктура як сервіс (IaaS) уособлює у собі усі інновації, що були впроваджені у цьому сектору ринку за останні роки. Це дає можливість підприємцям бути на 100 відсотків впевненими у безпеці бізнесу.

Продумана ІТ-інфраструктура для бізнесу дозволяє добитися успіху там, де більшість зазнала поразки.

Найчастіше хмару використовують у наступних цілях:

у якості резервного ЦОД,

як ландшафт для тестів,

у якості сховища даних,

як платформу для розробки.

Наявність хмари дозволяє підприємцям забути жахи пов’язані з втратою даних через перебої електромережі чи невідповідні дії працівника. У випадку з cloud computing подібне виключається.

Щоб зрозуміти потребу сучасних компаній у хмарі, достатньо розглянути таку ситуацію: компанія займається продажем товарів через інтернет, і в один прекрасний день потужностей обладнання, встановленого у серверній, стає недостатньо. Саме в таких випадках потрібні хмарні обчислення. Підключення до сервісу займає мінімум часу, а магазин не втрачає клієнтів через те, щоб система на справляється з напливом покупців. В дійсності таких випадків можна перерахувати безліч, починаючи від онлайн-кінотеатру й закінчуючи платформою для розробки.

На останньому пункті хочеться зупинитися більш детально. Вам швидше за все уже доводилося стикатися з таким поняттям як аутсорсинг. Це можливість на певний час залучити спеціаліста зі сторони для вирішення конкретних питань. В такому випадку хмара корпоративного класу дозволить вести співпрацю з фахівцями з Британії чи США завдяки одному спільному простору, де працюють програмісти.

Не дивно, що інфраструктура як послуга набуває усе більшої популярності серед українських компаній. Можливість зекономити на вільному просторі, людських ресурсах та електроенергії повністю виправдовує себе.

Зараз платформа як послуга допомагає у значній мірі знизити навантаження з мережевих служб. Мало того, з її допомогою можна по новому вести управління усіма бізнес-процесами, знаходячись за тисячі кілометрів від офісу. Тому якщо вам потрібна мобільність, економія та технології, здатні оптимізувати та синергувати процеси замовляйте безкоштовну інфраструктуру на сім днів від Supernovo.