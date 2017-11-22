Хочу стать суррогатной мамой: с чего стоит начать?

Одна из пяти семей, которые приходят в репродуктивные клиники, оказывается бесплодной. Проблема современного мира легко решается с помощью современных репродуктивных технологий. Безусловно, такие методы стоят недешево, например, женщине, которая выносит ребенка семейной паре, нужно будет заплатить около 16-19 тысяч евро. Многие решают для себя: стану суррогатной мамой, чтобы помочь своей семье финансово.

Когда женщина принимает такое решение, часто она не знает, куда обращаться дальше и что делать? Это приводит к тому, что она может стать жертвой мошенников и остаться ни с чем. Поэтому советуем сразу обращаться в специализированные центры, где Вас поддержат на протяжении всего процесса. Всю подробную информацию можно найти на сайте artemida.ua. Тут Вы также сможете почитать отзывы женщин, которые пришли в центр с решением: стану суррогатной мамой в Украине и что из этого получилось.

Стану сурмамой: Украина и благоприятное законодательство

Говоря о суррогатном материнстве в нашей стране, нельзя не сказать, что Украина является одной из немногих государств, где замещающее вынашивание разрешено на коммерческой основе и полностью легализировано. Все вопросы в основном регулируются Семейным кодексом Украины:

защита права каждой семьи иметь ребенка

уточнение обязанностей родителей сурмамы

роль медицинского учреждения в процессе оплодотворения, вынашивания и родов

контроль качества медицинских услуг.

Стать суррогатной мамой в Украине безопасно и выгодно. Спрос на услуги очень высокий, ведь многие иностранные семьи приезжают к нам, чтобы наконец-то стать родителями.

Основные этапы программы суррогатного материнства

Если по запросу: стану суррогатной мамой Киев Вы нашли надежную клинику, будьте готовы к серьезному медицинскому обследованию. Сначала Вам предложат пройти психологический тест, который установит, готовы Вы к участию в программе или нет. Далее следует длительное и тщательное медицинское обследование. Если Вы подходите по всем параметрам, можно готовиться к подписанию договора.

После оформления всех необходимых документов, врачи синхронизируют циклы будущей мамы и женщины, которая вынашивает малыша. После процедуры ЭКО и подтверждения беременности сурмама находится под постоянным наблюдением гинеколога клиники.

После родов и передачи ребенка женщина получает основное вознаграждение. До этого она уже получала аванс, плату за перенос эмбриона, ежемесячную сумму на содержание. Все тонкости оплаты оговариваются в договоре, который является единственным документом о соглашении сурмамы и семейной пары.