Honda представить гібридний і електричний варіанти седана Clarity

Зараз під маркою Clarity виробляється седан на водневих паливних елементах. При конструюванні моделі фахівці керувалися принципом максимального збільшення простору в салоні, для цього було оптимізовано розташування трансмісії і силових агрегатів. Розміри паливних елементів енергоблоку були зменшені до розмірів, порівнянних з двигуном V6. Автомобіль здатний долати відстані близько 750 км без дозаправки. Поповнення паливного бака займає всього три хвилини, що порівнянно з показниками звичайних бензинових машин.

Крім моделі, що працює на водневих паливних елементах, на ринку з’явиться гібридна версія Clarity Plug-in Hybrid і електрокар Clarity Electric. Дані модифікації будуть побудовані на тій же платформі, що і водневий Clarity Fuel Cell.

Нові автомобілі отримають аеродинамічний обвіс і унікальні елементи дизайну. Вони, як зазначається, зможуть похвалитися хорошою динамікою і відточеною керованістю.

Крім того, в комплектацію моделей входитимуть передові рішення, включаючи підтримку Apple CarPlay і Android Auto, а також пакет безпеки Honda Sensing.