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Honda випустить перший електроскутер в 2018 році

в Авто 26.06.2017 40 пер.

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Модель стане втіленням концепту EV-Cub, презентованого два роки тому.

Honda выпустит первый электроскутер в 2018 году

Honda активно працює над електрифікацією свого транспорту. Незабаром має з’явитися кілька електромобілів, серед яких і скутер.

Передбачається, що мотоцикли стануть використовувати кур’єрські служби. Зарядка скутера буде здійснюватися на станціях, які розташуються в поштових відділеннях. У рух мопед буде приводитися електричним мотором. Більш детальна інформація про технічні характеристики новинки поки не розкривається.

Виробник також має намір випустити в наступному році два електромобіля, над якими зараз працює спеціальна група. Восени цього року вже буде представлений перший з електрокарів.

 
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