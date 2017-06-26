Honda випустить перший електроскутер в 2018 році

Модель стане втіленням концепту EV-Cub, презентованого два роки тому.
Honda активно працює над електрифікацією свого транспорту. Незабаром має з’явитися кілька електромобілів, серед яких і скутер.
Передбачається, що мотоцикли стануть використовувати кур’єрські служби. Зарядка скутера буде здійснюватися на станціях, які розташуються в поштових відділеннях. У рух мопед буде приводитися електричним мотором. Більш детальна інформація про технічні характеристики новинки поки не розкривається.
Виробник також має намір випустити в наступному році два електромобіля, над якими зараз працює спеціальна група. Восени цього року вже буде представлений перший з електрокарів.