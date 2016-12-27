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Huawei готує до запуску нове покоління смартфонів

в Ґаджети 27.12.2016 1 пер.

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Днями популярний ресурс WinFuture, який відомий публіці по численним витокам інформації щодо мобільних пристроїв, поділився новиною, яка розкриває плани компанії Huawei на 2017 року.
Так, стало відомо, що популярний бренд запланував випустити в наступному році нове покоління мобільних девайсів, які будуть доступними за ціною, але обіцяють стати дуже цікавими.

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Відомо, що в якості основи інновацій будуть використані моделі Y3 і Y5. Вже зараз під кодами CRO-xxx і MYA-xxx заявлені наступники Y3 і Y6. При цьому в самому серці пристроїв обіцяють встановити чіпсети від MediaTek типу МТ6737 або МТ6580. Функціонування нових апаратів буде відбуватися під управлінням програмної платформи Android 6.0 Marshmallow. Про додаткові можливості і характеристики продуктів поки нічого невідомо.

Нагадаємо, що Huawei представила публіку Y3 і Y6 ще навесні 2016 року. Тому цілком логічним видається новина про вихід в наступному році їх наступників.

Натхнення: mobnovelty.ru

 
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