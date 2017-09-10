Huawei мріє розірвати Apple. Вийде чи ні?

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У 2013 році генеральний директор Huawei Річард Ю вперше напав на Apple: чоловік з компанії, що виробляла вторинні смартфони, звинуватив Купертіно у відсутності інновацій. Тоді до слів Ю поставилися, як до репліки міського божевільного – мало, у людини видався поганий день, і він зірвався на конкурентів.

Але з часом риторика Річарда не змінилася – він і далі декларував мету розмазати Apple за всіма показниками.

Паралельно Ю критикував американські флагмани і переконував, що розумніше купувати продукцію Huawei. Життя йшло своїм чередом – виступи Річарда тонули в інфошумі.

Нарешті, 6 вересня 2017 року сталося велике: якщо вірити аналітикам з Counterpoint, корпорація Річарда Ю обігнала Apple за кількістю проданих у липні смартфонів. Відповідно, Huawei зайняла друге місце по продажах у світі – вище китайців тільки Samsung.

Радіти цьому тріумфу однозначно рано, тому що Apple ніколи не чіплялася за кількість: в Купертіно воліють рахувати прибуток, а не хвалитися реалізованими екземплярами. Однак Huawei все одно варто віддати належне – вони ще не виграли війну, але вже перемогли Apple в невеликій битві.

До повного розгрому вкрай далеко.

Нижче – фактори, які допоможуть, або перешкодять Huawei розправитися з американською корпорацією.

Чому Huawei прийде до успіху

1. Ціни

Китайці дуже розумно підходять до цього питання. Навіть в Україні, з урахуванням усіх криз і накруток рітейлерів, легко знайти гідний смартфон Huawei за 10 000 грн. У Apple за такі гроші продаються або чотиридюймові мікроскопи, або результати археологічних розкопок.

Крім того, Huawei захопила ринок бюджетних смартфонів (повно збалансованих варіантів в районі 4 000 грн) і пропонує кілька прийнятних гаджетів за 5000-6000 грн.

Ще один плюс девайсів Huawei в тому, що вони швидко дешевшають – навіть апарати, які виходять за 12 000 грн на старті, швидко скочуються до 10 000.

Отже, є шанс, що настане момент, коли покупці набагато частіше задаватимуть собі питання: «Невже айфон в три рази кращий, ніж цей Хуевей?»

Так що ціна – головна перевага китайців, які топлять за практичність, а не за поклоніння бренду.

2. Оболонка EMUI

Тут коротко: звичайно, існують люди, яким не подобається фірмовий інтерфейс Huawei, але користувачам, які перейшли на цей лаунчер з iPhone, буде легко звикнути до нового оформлення.

Наприклад, там немає другого меню – є тільки те, що зберігається безпосередньо на робочому екрані. А ще Huawei дозволяє регулювати теми (їх тут море), клонувати програми і навіть блокувати деякі програми за допомогою налаштувань конфіденційності.

EMUI вже зараз набагато гнучкіша iOS – через кілька років цю оболонку взагалі допиляють до ідеалу.

3. Камери

Китайці запарюються з приводу якості модулів у флагманських ґаджетах – логічно, що пристрої P-серії отримують подвійні камери від Leica.

«Вони знімають краще, ніж iPhone», – так пишуть на сайтах, де мешкають фанати Android. «Ні, не краще», – відповідають користувачі Apple.

Правда в тому, що китайські модулі з топових камерофонів Huawei вже точно не поступаються тим, які встановлені в iPhone. Особливо якщо задуматися про програмну частину, адже зрозуміло, що китайці за замовчуванням надають більше швидких налаштувань.

4. Процесори

Huawei робить власні чіпи Kirin – раніше їх звинувачували в тому, що через них гріються смартфони, але у нових поколінь все повинно бути в порядку.

Актуальний чіп Kirin 970 був представлений на IFA 2017 – нам ще належить дізнатися, наскільки крутий цей компонент, але Huawei запевняє, що це «перша в світі однокристальна платформа з власним нейроморфним процесором».

Мабуть, питань по потужності і правда не виникне.

Чому Huawei ніколи не стане першою

1. Немає хіта

У липневому звіті Counterpoint перераховані 10 найбільш популярних смартфонів липня. Знаєте, скільки там пристроїв Huawei? Нуль. Їх там просто немає. А немає їх там лише з однієї причини: китайці класно справляються з розробкою і випуском середняків (200-400 доларів), але провалюються на флагманах.

Смартфони виходять якісними, але безликими. Що з цим робити – незрозуміло.

2. Не якісний неймінг

Ще одна типова азіатська проблема. В Huawei не можуть придумати нормальну систему назв, тому смартфони виходять під рандомными іменами: є Nova, є P-серія, є Y-серія, є навіть G-серія, а ще можна згадати про букви після цифр (6С, 6A, 5X і так далі). У Huawei навіть є суббренд Honor – мабуть, щоб заплутатися ще сильніше.

Це ж правда неможливо запам’ятати. Пора терміново чистити модельний ряд від шлаків.

3. Дизайн

В Huawei вміють робити красиві корпуси, але вони виходять випадково – зі смаком там явно проблеми.

Про що тут міркувати, якщо китайці досі ліплять лого на фронтальну панель? Це звичайний колгосп, неприпустимий в 2017 році.

4. Інновації

Huawei звинувачувала Apple в тому, що американці не впроваджують нічого нового, але китайці набагато більш вторинні – у них зовсім немає своїх ідей.

Найбільш комічна історія, пов’язана з творчою убогістю компанії, сталася в 2015 році. Тоді в Huawei дізналися, що Apple працює над екраном, здатним визначати силу натиснення. Китайці оперативно замутили такий же, але не придумали для нього застосувань. На презентації, що пройшла за тиждень до релізу iPhone 6s, користувачам запропонували дві речі:

1. Зважувати на екрані апельсини;

2. Надсилати думки щодо поліпшення Force Touch на електронну пошту.

Чи може така геніальна корпорація може винести Apple?

Сумнівно.