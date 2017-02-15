Huawei представить на MWC-2017 дві інновації

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До старту тематичної виставки електроніки в Барселоні залишається небагато часу. Однак компанія Huawei прийняла рішення не чекати її і представити громадськості на окремому заході не тільки свою нову розробку під ім’ям Honor V9, але і невідомі поки версії смартфона під комерційною назвою Honor 8 Youth Edition.

Примітно, що про останню модель невідомо взагалі нічого і не виключено, що нею може виявитися не так давно представлена модель Honor8 Lite, спеціально розроблена для китайських споживачів. Нагадаємо, що спрощена версія Honor8 відрізняється від оригіналу наявністю однієї камери, а не здвоєного фотомодуля. Також виробник обладнав ґаджет більш простою апаратною начинкою.



Говорячи про моделі Honor V9, то на основі інформації веб-порталу TENAA, де апарат пройшов сертифікацію, можна назвати наступні характеристики: суцільнометалевий корпус; сканер відбитків пальців для ідентифікації; подвійна основна камера; 5,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю QHD; 8-ядерний чіпсет з частотою 2,4 Ггц; 4/6 Гб оперативної пам’яті; 64/128 Гб внутрішній накопичувач інформації; акумуляторна батарея ємністю 3900 мА/год, Що стосується програмної платформи цієї новинки від Huawei, то заявлена операційна система типу Android 7.0 Nougat з фірмовою оболонкою.