Хвиля землетрусів прокотилася по Європі

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Багато землетрусів відбулося наприкінці тижня на території Європи і Середземномор’я. В Італії вранці в четвер «прогриміло» два сильних підземних поштовхи, які відчувало населення: на півночі (магнітудою 3,6 між Венето і Трентіно) і в центрі (магнітудою 3,9 в Умбрії).

У той же час ще один землетрус магнітудою 4,0 вдарив по західному узбережжю Туреччини між островами Егейського моря. Ряд сильних сейсмічних подій зареєстровано в області Карпат в Румунії (найбільш потужний землетрус був магнітудою 4,7). Тим часом підземний катаклізм магнітудою 3,7 був зафіксований на півдні Португалії, магнітудою 3,3 — на півночі Франції та магнітудою 3,2 — в Алжирі.