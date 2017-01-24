Хвороба Паркінсона – невиліковне захворювання літніх людей

Постановка діагнозу

Хвороба Паркінсона на сьогоднішній день невиліковна і має неухильно прогресуючий характер, але чим швидше пацієнт звернувся до лікаря і чим раніше підібрано правильне лікування, тим менша вираженість симптомів, що подовжує період активності.

Діагноз «хвороба Паркінсона» встановлюється на підставі скарг, історії захворювання та наявності характерних клінічних симптомів, що на початкових стадіях є непростим завданням. Через 1-2 місяці лікар повинен подивитися динаміку симптомів і утвердитися у своєму припущенні.

Інструментальні методи дослідження (МРТ, дослідження судин головного мозку) дозволяють лікарю лише виключити інші причини ураження головного мозку – інсульт, пухлина, травма. На жаль, специфічні маркери захворювання для підтвердження захворювання в крові або в головному мозку відсутні. Для уточнення діагнозу необхідно звернутися за консультацією в районні або міські кабінети екстрапірамідної патології. Лікар повинен провести диференціальну діагностику з іншими захворюваннями, які можуть проявлятися такими ж симптомами.

Підтримуюче лікування

При хворобі Паркінсона потрібен постійний прийом лікарських препаратів. Велика поимилка пацієнтів не приймати специфічні препарати, думати, що «все пройде і так». Вибір препарату і режим його прийому визначає лікар. Для лікування захворювання приймають речовини, що заповнюють запас дофаміну в головному мозку. Ніякі народні засоби не зможуть замінити специфічні препарати, які допомагають впоратися з симптомами захворювання.

Також для пацієнта важлива без піґулкова терапія. Величезне значення має лікувальна фізкультура на всіх стадіях хвороби. За деякими даними, 10 хвилин занять на велотренажері рівноцінні прийому дофавмісткого препарату. Також, крім поліпшення рухової активності, фізкультура дає величезний заряд позитивних емоцій, що дозволяє запобігти травмі м’язів і сухожиль. Тривалість занять повинна бути підібрана індивідуально.

Ніякої особливої дієти для пацієнтів з хворобою Паркінсона не існує. Їжа з великою кількістю свіжих овочів і фруктів заповнить запас антиоксидантів і вітамінів. Важливо пити якомога більше рідини, це необхідно для гарної роботи кишечника. Є єдина умова в харчуванні для пацієнтів, які приймають препарати леводопи: прийом білкової їжі не можна поєднувати з таблетками, так як білок ускладнює всмоктування препарату. Таблетку необхідно випити за 45-60 хвилин до вживання білкової їжі або через годину після їжі.

Доведено, що зелений чай, кави, томати, продукти, багаті природними антиоксидантами, знижують ризик розвитку захворювання. Також в малих дозах не протипоказаний алкоголь.