Як бактерії викликають дощ (відео)

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Чи знаєте ви, що океан викидає бактерії в атмосферу і ці мікроорганізми в подальшому можуть сформувати хмари?

Незважаючи на те, що вчені досі не до кінця розуміють, що саме океан викидає в атмосферу, ці знання в майбутньому можуть дозволити нам навчитися створювати власні дощові хмари, а це, безсумнівно, стане в нагоді в багатьох сферах людської діяльності.

Останнім часом вчені зробили безліч наукових відкриттів у цій області. Виявилося, що склад аерозолів в атмосфері надає набагато більший вплив на погоду, ніж вважалося раніше. Зокрема, зі штормових хмар, сформованих бактеріями, випадає набагато більше опадів, у порівнянні з тими, які піддавалися впливу інших аерозолів. Проте яким чином бактерії впливають на кількість опадів?

З цього відео ви дізнаєтеся, як бактерії викликають дощ.