Як будуть вести себе люди напередодні кінця світу

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Зазвичай сценарії кінця світу включають безлад, мародерство і хаос. Втім, такі подання взяті з поп-культури, і вони не засновані на будь-яких реальних даних. Для того, щоб уявити собі, як насправді може розвиватися апокаліптична ситуація, вчені проаналізували близько 270 мільйонів записів «поведінки гравця» з популярної південнокорейської багатокористувацької гри ArcheAge, а потім опублікували доповідь, на яку звернув увагу журнал «New Scientist».



Гравці знали, що після закінчення бета-тестування їх дані та статистика будуть знищені, а вчені хотіли подивитися, як зміниться поведінка у грі, коли наблизиться кінець світу. «За винятком деяких особливих випадків, коли люди ставали більш схильними до вбивства, автори виявили, що більшість гравців не вдаються до вбивств або антисоціальної поведінки», — зазначає «New Scientist».

«Люди насправді не «злітають з котушок», вони просто перестають хвилюватися про майбутнє», — розповів учасник дослідження Джеремі Блекберн. Здебільшого гравці майже не витрачали часу на підняття рівня або завершальні квести, а воліли замість цього просто спілкуватися з друзями по грі.

Якщо подумати, це багато в чому схоже на підготовку до фінальної частини гри Mass Effect 3: тривалість часу, проведеного в спокійній обстановці і спілкуванні з командою, набагато більше, ніж витраченого на криваві сцени.

Дослідники повністю визнають, що ніяка гра не може представляти собою правдоподібний аналог реального апокаліпсису. Вони кажуть, що «не було зафіксовано змін пандемічного характеру в поведінці», однак обмеження, пов’язані з тим, що це всього лише відео-гра (при цьому у неї раніше вже було кілька бета-версії), і з відсутністю реально того, що люди гинуть, істотно знижують значущість результатів цього експерименту.

Тим не менш, проведений тест не можна назвати повністю позбавленим переваг. «Було би наївно з нашої сторони претендувати на повне співпадыння з реальною поведінкою людей, – говориться в доповіді. – Проте, гравці вкладають багато часу і енергії у своїх персонажів, до того ж в наші дні віртуальна власність нерідко коштує чималих грошей, тому в даному випадку мають місце і реальні наслідки».

Подальші дослідження з використанням відео-ігри ArchAge будуть зосереджені на кримінальному правосудді, з використанням наявної в грі системи в’язниць, а також судів, керованих гравцями. Деякий час тому в одній з ігор вже відбувалося щось подібне. Зрозуміло, це не зовсім одне і те ж, але гравці насправді сприймали позбавлення волі так, як це могло б відбуватися з людьми в реальному світі.