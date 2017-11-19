Як організм людини бореться з холодом?

З настанням холодів і навіть найпершим снігом організм людини починає боротися з потенційно тяжкими наслідками суворих погодних умов. Коли ви приймаєте відповідні заходи, такі як зміна одягу, ваша вбудована система також включається в роботу. Як потовиділення допомагає охолодити вас спекотним літом, так і під час зниження температури організм намагається зберегти якомога більше тепла.



«Ймовірно, найбільш важливим механізмом є ваша поведінкова адаптація. Коли ваше тіло починає відчувати, що йому стає холодно, ваш мозок підказує вам, що треба або вийти з холоду, або зробити щось, щоб зігрітися, наприклад, надіти теплий одяг або збільшити свою активність», — пояснив лікар Даніель Бахман з Медичного центру Wexner Державного університету штату Огайо.

Наше тіло реагує на холодні умови наступними п’ятьма способами.



1. Збереження тепла життєво важливими органами

Одна з перших реакцій вашого організму на холод полягає в тому, щоб зберегти більш теплу кров у грудях, черевній порожнині і вашому мозку. Організм повинен працювати, щоб підтримувати внутрішню температуру тіла на позначці 37 °C.

Коли температура падає, терморецептори у вашій шкірі посилають попередження в гіпоталамус — ділянка мозку, який регулює температуру тіла.

Якщо температура шкіри знижується нижче 37 °C, гіпоталамус викликає відповідні реакції, включаючи звуження кровоносних судин у ваших кінцівках, що зменшує приплив крові до шкіри і, відповідно, втрату нею тепла.

«Це називається периферичною вазоконстрикцією. Таким чином, тепліша кров утримується в життєво важливих органах, але при цьому збільшується ризик замерзання ваших кінцівок. Ось чому в прохолодну погоду ваші руки і ноги зазвичай відчувають холод набагато швидше, ніж інші частини вашого тіла», — сказав Бахман.



2. Підвищена потреба в сечовипусканні

При вазоконстрикції, яка виникає в холодних умовах, у внутрішніх органах концентрується більше рідини.

Зменшений приплив крові до вашої шкіри і кінцівок може збільшити кров’яний тиск, так як колишня кількість крові у вашому тілі просто накачується в меншому просторі, щоб захистити життєво важливі органи.

В результаті нирки починають фільтрувати більше кров’яної рідини, що зменшує об’єм і тиск крові. Оскільки рідина повинна кудись виходити, людина відчуває підвищене бажання мочитися.



3. Тремтіння

Опинившись в холоді, через деякий час ви помітите, що тремтите. Тремтіння — один із способів тіла збільшити виробництво тепла.

«Коли нам дуже жарко, ми потіємо, а коли надто холодно — тремтимо. Ці сигнали виходять від нашого гіпоталамуса», — пояснив доктор Джагдіш Хубчандані, асистент професора громадського здоров’я в Університеті штату Болл.

Тремтіння, як правило, починається, коли температура тіла падає нижче 35,5 °C, при цьому організм витрачає в п’ять разів більше енергії, ніж у звичайному стані. Мимовільне тремтіння допомагає посилити ваш метаболізм.

«Це просто м’язовий рух, який спалює деякі калорії, а побічним продуктом спалювання калорій є тепло», — сказав Бахман.



4. Шкіра стає білою й твердою

Якщо замерзаючі частини тіла не захищені належним чином, існує ризик пошкодження тканини. Яскравим прикладом цього є обмороження.

Частини тіла, включаючи ніс, щоки, пальці рук і ніг, особливо чутливі до холоду через зменшення кровотоку в тих областях, де виникло звуження судин.

Обмороження може статися лише за п’ять хвилин, якщо умови досить холодні. Шкіра може затвердіти, заблищати, збліднути і в кінці кінців потемніти. Якщо обмороження дуже серйозне, сильно пошкоджена тканина може почорніти і відпасти.



5. Організм «засинає»

Надмірний вплив холоду може викликати гіпотермію, стан низької внутрішньої температури, коли свідомість затуманюється, реакції стають млявими, а мова — невиразною, уповільнюється пульс і дихання. Всі ці симптоми поряд з надлишковим тремтінням можуть призвести до смерті, якщо вчасно не вжити необхідних заходів.