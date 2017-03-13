Як політ у космос позначається на мозку людини (фото)

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Веселий набір картинок зі статті, що розповідає про результати обстеження на МРТ мозку астронавтів, які літали в космос на шатлах (їх місії тривали близько двох тижнів) і учасників довготривалих експедицій на МКС, які провели в космосі до півроку.

Синій колір показує зменшення обсягу сірої речовини, червоний — збільшення. Зміни головним чином пов’язані з невагомістю, яка викликає перерозподіл рідини в організмі.



В цілому, у підкорювачів космосу спостерігається явно виражене зменшення скроневих і лобових часток і збільшення мозочка і відділів, які керують рухами ніг. Чим більше людина провела у космосі — тим сильніше виявляються ці зміни.



Це зображення демонструє зменшення ділянок мозку у членів екіпажу МКС порівняно з тими, хто літав на шатлах

Картина змін мозку при польоті в космос чимось нагадує МРТ людей, які провели багато часу в лежачому положенні. Але у останніх також зменшуються відділи, що відповідають за ноги.





Верхній ряд — зміни мозку у тих, хто провів багато часу в лежачому положенні, нижній — у космонавтів