Як приймати кальцій, щоб він добре засвоювався?

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Кальцій – елемент, який бере участь у багатьох фізіологічних процесах організму. Достатнє його надходження критично важливе для підтримки здоров’я. Дізнайтеся, що заважає нормальному засвоєнню кальцію, і як правильно приймати цей мінерал.

1. Кальцій і вітамін D

Для того щоб кальцій добре засвоювався, необхідно достатнє надходження в організм вітаміну D. У харчових продуктах вітаміну D дуже мало, тому рекомендуються прогулянки в сонячну погоду, оскільки цей вітамін утворюється під впливом ультрафіолетових променів.

2. Кальцій, фосфор і мікроелементи

Краще всього кальцій засвоюється з фосфором і мікроелементами. Продукти, в яких міститься багато кальцію і мікроелементів, це натуральний сир, свіжа зелень, риба і морепродукти.

3. Обмежте вживання продуктів, що виводять кальцій

До таких продуктів відносяться кава, щавель, сіль, ревінь, шпинат, буряк і газовані напої. Щавлева кислота, що міститься в багатьох зелених листових овочах, утворює з кальцієм оксалати (солі), частина яких виводиться з організму, а частина відкладається у вигляді каменів у нирках та суглобах.

4. Регулюйте кислотність шлунка

Порушення кислотності шлунка може погіршити засвоєння кальцію. Захворювання тонкого кишечника також заважають кальцію всмоктуватися в кров в достатніх кількостях.

5. Кальцій і гормональний фон

Для нормального засвоєння кальцію необхідно нормалізувати гормональний фон організму. Збільшене або знижене вміст гормону росту, паратиреоїдного гормону або естрогенів погіршують якість всмоктування кальцію в кров.

6. Хвороби нирок, печінки та підшлункової залози

Перешкодити нормальному засвоєнню кальцію можуть захворювання печінки, підшлункової залози і нирок. Лікування цих захворювань дозволить вирішити проблему з кальцієм.

7. Прийом деяких ліків

Нерідко причиною поганої засвоюваності кальцію є прийом деяких медикаментів, наприклад, протисудомні ліки, стероїдні гормони, проносні і сечогінні.

8. Кальцій і спорт

Активні фізичні навантаження можуть вимивати кальцій, який виходить з організму разом з потом. Для того, щоб заповнити дефіциту кальцію, рекомендується випити 1-2 склянки кефіру або з’їсти 100-200 г сиру.

9. Стресові ситуації

Для того щоб кальцій добре засвоювався, потрібно уникати стресів. При емоційному напруженні виробляється гормон кортизол, який сприяє виведенню кальцію з сечею.

10. Хімічний склад препарату

Якщо ви приймаєте кальцій в таблетках, то його засвоюваність багато в чому буде залежати від хімічного складу препарату. Наприклад, цитрат кальцію добре засвоюється незалежно від прийому їжі. Карбонат кальцію краще приймати під час їжі, а гірше всіх засвоюється глюконат кальцію.