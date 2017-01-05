Як швидко епідемія зомбі знищить людство

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Приблизно на сотий день після початку «зомбі-апокаліпсису» та стрімкого поширення зомбі по Землі чисельність людей зменшиться до значень, при яких повторне заселення планети буде вже майже неможливим, заявляють математики.

Одним з найпопулярніших сценаріїв кінця світу сьогодні є так званий «зомбі-апокаліпсис» – знищення людства внаслідок стрімкого поширення якогось вірусу або бактерії, які перетворюють своїх жертв у вкрай агресивні і нерозумні істоти, що володіють тільки однією емоцією – почуттям голоду. Коли такий зомбі кусає інших людей, він передає їм свою інфекцію і тим самим допомагає мікробам поширюватися.

Звичайно, в реальному світі таке навряд чи відбудеться, але вчені все одно активно вивчають такі «зомбі-апокаліпсиси». Чому вони це роблять? Справа в тому, що такі сценарії «кінця світу» дозволяють медикам прораховувати наслідки виникнення спалахів поки невиліковних і смертельно небезпечних хвороб, таких як епідемія Еболи в Західній Африці, і знаходити шляхи їх стримування.

Ідеальна епідемія

Джеймс Мур (James Moore) з університету Лестера (Великобританія) і його колеги вирішили прорахувати, скільки часу буде потрібно подібній епідемії для того, щоб повністю знищити людство або скоротити популяцію людей до такого рівня, при якому вона вимре саме по собі.

Швидкість розвитку «зомбо-апокаліпсиса», як зазначає фізик, залежить від двох головних параметрів – того, з якою ймовірністю і як швидко відбувається процес «зомбіфікації» після контакту з зомбі, і тривалості життя подібної «нежиті».

Книги і кіно, які описують цей процес, дають абсолютно різну картину – в деяких фільмах, таких як «28 днів потому», зараження відбувається фактично миттєво і гарантовано, однак зомбі живуть у них досить недовго – кілька десятків днів. В інших фільмах, таких як «Обитель зла», процес зараження триває декілька годин і його можна зупинити, але при цьому самі зомбі живуть десятки років, не потребуючи води або їжі.

Прораховуючи наслідки подібних спалахів зомбі-утворень, Мур і його команда вирішили не висловлювати симпатії на адресу того чи іншого фільму, і придумали свій власний сценарій, моделюючи його на базі цих двох показників для найстрашнішої епідемії в історії людства – спалахи чуми, «чорної смерті» в Середньовічній Європі в 14 столітті нашої ери.

В їх сценарії зараження при укусі зомбі відбувалося з імовірністю в 90%, а самі заражені «особини» жили приблизно 20 днів, вмираючи від спраги і голоду. Загальна чисельність Землі була взята з реальних показників – близько 7,5 мільярда людей.

Модель поширення зомбі, створена британськими фізиками, враховувала існування кордонів між країнами і те, що люди розподілені по Землі вкрай нерівномірно. Наприклад, одним з правил у цій моделі було те, що зомбі не могли перетнути кордон, якщо їх не накопичувалося як мінімум 10 тисяч на території країни, де вони спочатку «мешкали». Якщо зомбі не могли досягти такої популяції, вони «вимирали», подібно до локальних епідемій.

100 днів

Як показали ці розрахунки, навіть лише однієї зараженої людини в досить густо населеній місцевості в принципі вистачає для того, щоб викликати масштабну епідемію приблизно на 20 день після зараження. Через 100 днів, як показують розрахунки дослідників, на Землі буде жити всього 181 чоловік і приблизно 190 мільйонів зомбі.

Навіть у тих випадках, коли люди будуть тікати з районів, охоплених «зомбо-апокаліпсисом», інфекція все одно переможе людей – до того ж 100-ого дня на Землі залишиться близько 273 людей і близько мільйона «живих мерців».

І в тому і в іншому випадку число тих, що вижили виявиться майже нижче того рівня, який необхідний для «запуску» цивілізації і повторної колонізації планети. Відповідно, якщо «епідемія зомбі» триватиме довше 100 днів, людство буде приречене на вимирання, підсумовують автори дослідження.

Факультет фізики та астрономії університету Лестера (Великобританія) щорічно публікує науковий журнал Physics Special Topics, авторами та редакторами якого стають четвертокурсники факультету. Всі статті, які спрямовуються в журнал, проходять обов’язкове рецензування, а участь в його роботі оцінюється викладачами і необхідне для отримання диплома.