Як швидко розтане Гренландія?

(Оцініть статтю!)

(Оцініть статтю!)

Загрузка... Загрузка...

Територія льодовиків і крижаного покриву Гренландії більше, ніж Німеччини, Франції, Іспанії та Італії разом узятих. Якщо весь лід розтане, то рівень моря збільшиться приблизно на 7 метрів.



Новий аналіз температури Гренландії допоможе з’ясувати, наскільки швидко тане великий острівний льодовиковий щит. Раніше було виявлено, що він скорочується з 1900 року, а з 2003 року щорічна втрата льоду подвоїлася.

Щоб визначити, наскільки швидко острівний лід тане в сьогоденні і буде танути в майбутньому, необхідні дані про поверхневу температуру повітря в минулому і сьогоденні, повідомляють дослідники Джек Рівз Ейр і Хубін Денг з Університету Арізони (США).

«Вкрай важливо розуміти майбутнє Гренландії в контексті глобальної зміни клімату, оскільки її стан значно впливає на рівень моря», — підкреслив провідний автор Рівз Ейр.

Розрахунок середньої річної температури поверхні по всій Гренландії важко здійснити. Протягом більшої частини XX століття єдині метеостанції розташовувалися уздовж узбережжя. Мережі метеорологічних станцій у внутрішній Гренландії не було до 1995 року.

Інші групи дослідників використовували комбінації даних метеостанцій, супутників дистанційного зондування, статистичних аналізів і кліматичних моделей для розрахунку річної температури поверхні Землі до 1901 року. Проте в цих аналізах спостерігаються істотні розбіжності.



Знання минулих значень температури в Гренландії важливо для поліпшення кліматичних моделей, так як вчені перевіряють регіональні і глобальні кліматичні моделі, спостерігаючи за тим, наскільки добре вони показують, який клімат був у минулому.

Попередні аналізи давали суперечливі результати: одні повідомляли, що 1930-ті роки були теплішими, ніж зараз, в той час як в інших аналізах говорилося про зворотне.

Для отримання більш точної оцінки температури в XX столітті вчені порівняли 16 різних аналізів за період з 1901 по 2014 рік і використовували додаткову інформацію від метеорологічних станцій і польових експедицій. «Ми вперше зібрали разом всі ці комплекти даних», — зазначив Денг.

Щоб уникнути зсуву в результатах через різницю температури на різних висотах, вчені розділили дані про температуру на три категорії: прибережні райони, території нижче і вище рівня 1500 метрів.

Прибережні райони Гренландії весь рік вільні від льоду. На проміжній висоті льодовики і крижаний щит влітку тануть, а взимку знову замерзають; але через зростання температури відбувається їх щорічне скорочення. На висоті понад 1500 метрів лід зазвичай не тане і може навіть набирати масу. Однак цей невеликий приріст не компенсує втрату льоду на більш низьких висотах. Нове дослідження усуває попередні розбіжності і дає найкращі оцінки температури Гренландії в минулому.

«Вивчивши широкий спектр доступних даних і об’єднавши два кращих аналізу (MERRA2 і GISTEMP), ми розробили комбінацію, яка найбільш точно відображає розподіл температури по всій Гренландії з 1880 по 2016 рік, — підкреслив Рівз Ейр. — Використання цього набору даних — кращий спосіб оцінити кліматичні моделі і їх прогноз зміни температури на території Гренландії».

Хоча деякі попередні аналізи припускають, що 1930-ті роки були теплішими, ніж зараз, новий аналіз показує, що поточна температура вища, ніж у 1930-ті роки. І в довгостроковій перспективі, за словами авторів, Гренландію, очікує підвищення температури до безпрецедентних відміток.

Стаття під назвою Evaluation of Greenland near surface air temperature datasets була опублікована 5 липня в журналі відкритого доступу The Cryosphere. Дослідження проводилося за підтримки НАСА, Міністерства енергетики США та UA Agnese Nelms Haury Program.