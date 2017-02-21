Як швидко впоратися з застудою

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Сьогодні, коли кожна хвилина на рахунку, довго хворіти – це недозволена розкіш. Як же швидко одужати?

Застуда… Це слово знайоме кожному. Причиною цього захворювання, як правило, є вірус. В теплу пору року, коли імунітет у «повному розквіті сил», вірусам досить складно проникнути в організм. Але з приходом осені все змінюється. Імунна захист слабшає, і ми стаємо легкою здобиччю для вірусів.

Переважна більшість людей на землі хоча б раз у році хворіли на застуду. Ну а в середньому ми хворіємо застудою (або грипом) 2-3 рази в році. Зазвичай хвороба триває від 7 до 10 днів. Якщо ж скласти все це разом, то за 75 років ми близько 4 роки застуджені! Це нікуди не годиться. За великим рахунком за цей час можна отримати другу освіту, або зробити масу корисних речей.

Найкращий захист – профілактика

Отже, якщо ви не хочете за своє життя провалятися 4 роки з застудою, то потрібно зміцнювати свій організм. Найефективнішою профілактикою застуди та грипу є загартовування. Якщо ви загартовуєте свій організм, то ніяка застуда вам не страшна. Загартовуванням ви привчаєте свій організм до перепадів температур. І в той час як ваші знайомі рятуються від застуди вдома, ви продовжуєте активне життя.

Спочатку потрібно обмежити себе прийняттям повітряних ванн. Після чого, плавно переходите до сухого, а потім і вологого обтирання. Далі переходимо до контрастних процедур, а вже потім – до обливання холодною водою.

Знайте, що міцний імунітет – це в першу чергу копітка робота над собою. На імунітет впливає абсолютно все: харчування, фізичні навантаження, шкідливі звички, спадковість. Тому здоровий спосіб життя, це саме те, що дозволить вам рідше хворіти.

Якщо захворів

Крок №1

Як рідше хворіти ми вже з’ясували, а тепер давайте розберемося, як швидко одужати? Адже від застуди ніхто не застрахований, і якщо вірус вас атакував, то ви повинні знати, як з ним швидко впоратися. Найголовніша умова тут, це почати лікування якомога раніше. Ніколи не відкладайте лікування на потім. Вже при перших чханнях і нежиті приступайте до активних дій.

Для того щоб застуда минула швидко, лікарі рекомендують лікуватися вдома, тепло загорнувшись у ліжку. Через вірусну інфекцію у вашому організмі будуть накопичуватися токсини, тому пийте багато рідини (2 – 2,5 л), щоб запобігти наслідкам інтоксикації. Підійдуть відвари ягід (зокрема, ефективний відвар журавлини і шипшини), лужна мінеральна вода без газу, трав’яні чаї.

Якщо температура тіла вище 38,5 градусів, то її потрібно збивати жарознижувальними засобами. Температуру нижче 38,0 збивати не рекомендується, так як тим самим ви позбавите організм головної противірусної зброї – інтерферону. Адже саме завдяки підвищенню температури в організмі активно синтезується інтерферон.

Проте дану проблему допомагають вирішити препарати, які містять мефенамінову кислоту. Цей засіб діє відразу в декількох напрямках: збиває високу температуру і одночасно сприяє виробленню інтерферону. Так що організм і далі продовжує боротьбу з вірусом.

Крок №2 – знищити вірус

Як вже говорилося, причиною грип і застуда в переважній більшості випадків є вірус. Тому найшвидший спосіб виздоровіти — як можна швидше позбутися від винуватців «торжества». Адже разом з вірусами піде і температура, нежить і всі ті неприємні симптоми, що супроводжують застуду.