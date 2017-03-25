Як вижити на Марсі без земних ресурсів?

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Коли люди прибудуть на Червону планету, їм буде потрібен час для адаптації до місцевих умов. Також доведеться навчитися добувати і використовувати ресурси способами, які не були заплановані.



Колонізація Марса не буде легким подвигом для людства. Потрібні мільярди доларів і роки спеціалізованого дослідження на чолі з деякими найрозумнішими вченими та інженерами світу.

Вчені вважають, що освоєння Марса має йти незалежно від Землі, тобто отримання всіх необхідних ресурсів має здійснюватися безпосередньо на Марсі, а не доставлятися туди з Землі.

«Марс повинен освоюватися незалежно від Землі» — сказав один з дослідників Червоної Планети.

На Марсі колоністи повинні будуть шукати і здобувати на місці будівельні матеріали, кисень і воду для життя і будівництва колонії. Вчені впевнені, що використовуючи низькі температури, можна буде перетворити знайдені на Марсі марсоходами і орбітальними апаратами силікати та базальтові породи в прості кам’яні з’єднання для будівництва житла.

Кисень можна буде добувати в процесі хімічних реакцій або ж, вивільняючи його з гірських порід.

До того ж воду і кисень можна буде «витягувати» з марсіанської атмосфери при використанні спеціальних методик.