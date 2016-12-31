Які ліки взяти з собою за новорічний стіл

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Новий рік — найбільш радісне… і найбільш екстремальне свято. Спочатку ми зустрічаємо його всю ніч, поглинаючи рясні страви і напої, а потім продовжуємо в такому ж стилі харчуватися і пити ще кілька днів, поки не прийде час працювати.

Насамперед це серйозне навантаження на травну систему. Вона починає здавати навіть у найбільш здорових. Тому лікарі не проти, якщо ви будете допомагати їй з допомогою деяких ліків. Зрозуміло, що мова йде про так звані безрецептурні препарати, які офіційно продаються в аптеках вільно. Самолікування ними має на увазі, що пацієнт спершу консультується з приводу їх прийому з лікарем. Сьогодні таку консультацію нам дає Олексій Буеверов, лікар-гастроентеролог, фахівець із захворювань печінки, доктор медичних наук, професор:

«При переїданні і погрішності в харчуванні проблеми з травленням можуть виникати у дуже багатьох, в тому числі і у здорових людей. З іншого боку, є функціональні захворювання, при яких порушується рухова активність кишечника, шлунка або жовчовивідних шляхів. Як правило, вони теж загострюються при порушенні харчового режиму, типового для новорічних свят. В їх лікуванні та профілактиці часто можна обійтися безрецептурними ліками.

Для таких станів типові швидке насичення, відчуття переповнення шлунка, тяжкість в цій галузі, можуть виникнути відрижка і навіть нудота. Це прояви так званої функціональної диспепсії. Для її усунення ідеальні препарати домперидону (мотиліум, дамеліум, домет, мотилак тощо). Вони активують рухову активність шлунку і кишечника і сприяють нормальному проходженню їжі.

Нерідко все це супроводжується печією, в таких випадках допоможуть антациди (гевіскон, маалокс, альмагель, фосфалюгель тощо). Таких ліків багато, вони нейтралізують надлишок соляної кислоти. Печія буває і єдиним симптомом переїдання. До речі, виникнення її в нічний час більш ймовірно, і в цьому плані новорічне застілля більше сприяє її розвитку, ніж звичайна денна трапеза. Дуже важливо всі ліки використовувати правильно. Наприклад, антациди приймають тільки після їжі, коли печія вже виникла. А прокінетики, навпаки, призначають за 30-60 хвилин до початку їжі, так вони краще готують травний тракт до прийому їжі.

Інша проблема — так звана дискінезія жовчовивідних шляхів. Для неї характерне відчуття тяжкості і неприємні відчуття у правому підребер’ї. В такій ситуації можуть допомогти спазмолітики або жовчогінні препарати. До перших відносяться не тільки різні препарати типу но-шпи, що містять в якості активної речовини дротаверин, але і ліки з мебеверином (дюспаталин, спарекс і т. д.) і гіосцином (бускопан, спаніл). Вони усувають спазми і розслаблюють сфінктери — це щось на зразок пристроїв, які відкривають і закривають просвіт жовчних шляхів, регулюючи потік жовчі. У результаті відновлюється нормальне її просування в кишечник, де вона потрібна для процесу травлення.

Жовчогінних засобів теж дуже багато — одестон, аллохол, холензим, холосас, лів-52, кукурудзяні рильця, квіти безсмертника і т. д. Теоретично вважається, що ці препарати можуть зрушити жовчні камені, якщо вони є (не кожна людина здогадується про їх наявність). Тоді це здатне привести до закупорки проток. Але фактично цього не відбувається, що було показано в ряді досліджень. Якщо прояви дискінезії жовчних шляхів бувають епізодично, то спазмолітики і жовчогінні краще приймати до їжі, якщо стан виник вперше, можна і після. На тлі харчових перевантажень, особливо при прийомі великої кількості овочів, бобових і продуктів, багатих клітковиною, може бути рясний стілець і діарея. Потрібно відрізняти цей стан від харчового отруєння — при ньому не буває інтоксикації і підвищення температури. У таких випадках допоможуть адсорбенти — активоване вугілля, полісорб, препарати на основі глини (смекта, неосмектин) і т. д.