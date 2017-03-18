Який одяг потрібно носити, щоб не забруднювати океан?

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В наступний раз при купівлі одягу з синтетичної тканини або костюма з поліестеру слід задуматися і зупинити свій вибір на одягу з таких натуральних матеріалів, як бавовна або шерсть, щоб допомогти океану.

Саме до цього закликають захисники природи, які у своєму дослідженні прийшли до тривожного висновку про те, що в моря і океани кожен рік потрапляє 1,5 мільйона тонн дрібних пластикових частинок з акрилу, спандекса та інших синтетичних тканин, а також залишених на дорогах частинок автомобільних шин.



Безшумний вбивця

Більш велике і помітне пластикове сміття частіше привертає увагу, так як шкода від нього очевидна.

Тим часом дослідження Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) показує, що 30 відсотків від 9,5 мільйонів тонн пластику, яке щорічно потрапляє в океани, являють собою маленькі пластикові частинки. Це може призвести до загибелі тисяч морських істот, які гинуть у результаті хімічного отруєння, адже вони всмоктують ці частинки разом з водою.

Частинки з’являються з різних джерел, серед яких компоненти засобів гігієни, що роблять зернистими зубну пасту та скраби для обличчя, міський пил, фарба для човнів, дорожня розмітка і сліди від взуттєвої підошви.



Небезпека волокнистих тканин з поліестеру

Однак, на даний момент головним джерелом загрози океану стало синтетичне волокно, мільйони мікрочастинок якого потрапляють у воду під час прання або залишаються на дорозі в вигляді слідів автомобільних шин.

Представник IUCN Інгер Андерсен розповідає: «Дослідження відкрило людям очі на те, що в океані знаходиться набагато більше пластикового сміття, ніж здається на перший погляд».

Вона продовжує: «Повсякденні заняття людей на зразок прання або водіння автомобіля вносять значний внесок у забруднення океанів. У майбутньому вони можуть згубно позначитися на різноманіття морських організмів і здоров’я людини».

На думку фахівця IUCN по морським проектам Жоао де Соуза, дослідження показує, як важливо і для споживачів, і для виробників змінити свої звички для того, щоб скоротити викиди пластику і зберегти океан. Він каже, що виробники могли б створити тканину для одягу, від якої не відпали б пластикові частинки, а покупці могли б поповнювати свій гардероб предметами з натуральної, а не з синтетичної тканини. До натуральних матеріалів належать бавовна, шерсть, льон і шовк.

Активісти зазначають, що виробники пральних машин могли б допомогти в захисті океанів, встановивши на свою техніку спеціальні фільтри, що затримують пластикові мікрочастинки.