Який ризик несуть в собі кільця Сатурна?

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Ми не знаємо, на що кільця Сатурна схожі з дуже близької відстані. Ми знаємо те, що вони складаються з твердих частинок пилу і льоду різного розміру, але не розуміємо, як вони можуть створити таку заплутану кільцеву систему.

Проте вчені знають напевно, що космічним апаратам слід уникати занадто близького підходу до кілець газового гіганта Сатурна. Навіть пояс астероїдів є більш пустельним, а значить і більш безпечним місцем для космічних мандрівників. Чим кільця Сатурна.

Вчені місії «Кассіні» припускають, що в ході своєї завершальної фази місії, автоматична міжпланетна станція могла зіткнутися з однією з частинок в кільцях Сатурна. На щастя, все обійшлося, і космічний апарат не постраждав. Але є великий ризик того, що при зіткненні, навіть з найдрібнішою часткою кілець газового гіганта, зонд «Кассіні» може вийти з ладу.