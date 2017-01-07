Не пропусти
Головна / Всесвіт / Який ризик несуть в собі кільця Сатурна?

Який ризик несуть в собі кільця Сатурна?

в Всесвіт 07.01.2017 37 пер.

1 Зірка2 Зірки3 Зірки4 Зірки5 Зірок (Оцініть статтю!)
Loading...
 
 

Ми не знаємо, на що кільця Сатурна схожі з дуже близької відстані. Ми знаємо те, що вони складаються з твердих частинок пилу і льоду різного розміру, але не розуміємо, як вони можуть створити таку заплутану кільцеву систему.

db4a7026547d3523dde78658c436427b

Проте вчені знають напевно, що космічним апаратам слід уникати занадто близького підходу до кілець газового гіганта Сатурна. Навіть пояс астероїдів є більш пустельним, а значить і більш безпечним місцем для космічних мандрівників. Чим кільця Сатурна.

Вчені місії «Кассіні» припускають, що в ході своєї завершальної фази місії, автоматична міжпланетна станція могла зіткнутися з однією з частинок в кільцях Сатурна. На щастя, все обійшлося, і космічний апарат не постраждав. Але є великий ризик того, що при зіткненні, навіть з найдрібнішою часткою кілець газового гіганта, зонд «Кассіні» може вийти з ладу.

 
Loading...
Цікавості© Copyright 2017, Всі права захищені. | Цікаве тут! | Designed by Tielabs
comments powered by HyperComments