Японець малює картини в Excel (відео+фото)

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Тацуо Хоріучі – 76-річний японський пенсіонер. Він давно хотів навчитися малювати на комп’ютері, але через високу ціну не міг дозволити собі купити графічний редактор. І тоді він почав малювати в електронних таблицях. Виходять у нього справжні шедеври!

Коли японець Тацуо Хоріучі вийшов на пенсію, він вирішив, що саме час зайнятися чимось цікавим і здійснити будь-яку мрію. Він купив собі комп’ютер, почав вивчати його можливості і відчув тягу до малювання.

Тацуо було взявся за Paint, але розчарувався в його можливостях. На жаль, на щось сучасніше, на зразок Photoshop, грошей у нього не було. І тут він звернув увагу на пакет програм Microsoft Office, встановлений на комп’ютері.

Зацікавив його не текстовий редактор Word, які багато хто використовує для створення малюнків, а програма по роботі з електронними таблицями Excel. 10 років відточував японець свою майстерність. Підсумок його старань – картини неймовірної краси.