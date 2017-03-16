Японські чоловіки вибирають роботів

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У Країні висхідного сонця стрімко набирають популярність віртуальні дружини.

Психологи вважають, що до 2050 року шлюби з роботами стануть законними.

Віртуальні стосунки вже стали реальністю. На думку японців, ідеальна дружина повинна бути терплячою і турботливою … голограмою. Вона вміє писати смс-ки і вести домашнє господарство, а за допомогою Wi-Fi може замовити вечерю і підготувати квартиру до повернення чоловіка. За бажанням господаря віртуальна дружина навіть змінить зовнішність.

Такі пристрої в Токіо зараз на піку моди. Але ті, кому потрібні не тільки платонічні відносини, але й фізичні, вибирають андроїдів. Людиноподібні машини захопили Японію. Цікаво, що переважна більшість азіатських роботів — це жінки.

Серед залізних красунь є свої знаменитості. Софія — топ-модель у світі роботів. Бразильський журнал навіть помістив її фото на обкладинку. Її обличчя може передавати більше 60 емоцій.

Андроїди агресивно захоплюють і ринок праці. Щоб знайти роботу, їм навіть необов’язково бути залізнимою людиною.

За даними японських аналітиків, вже до 2030 року через роботизацію стануть безробітними більше двох мільйонів чоловік. Схоже, поки повстання машин не стане реальною загрозою, попит на механічних друзів буде тільки рости.