Фахівці британської волонтерської організації Guide Gogs розробили спеціальну схему, згідно з якою ідеальне дресирування залежить від перших шести тижнів з народження собак. За цей період тварин потрібно познайомити з якомога більшою кількістю просторів, поверхонь і людей.

Дресирувальники пояснюють, що всі цуценята з’являються на світ сліпими і глухими. Саме через це, перші декілька тижнів життя потрібно сконцентрувати увагу на тактильних відчуттях вихованця. Потрібно його обіймати, гладити, укутувати в різні м’які ковдри, а також розчісувати шерсть. Далі відбувається активний фізичний розвиток собак. Тому за четвертий тиждень життя пса треба з ним гуляти. Також вихованця необхідно привчити до того, як звучить різна техніка в будинку.

Вже з п’ятого тижня собак можна починати знайомити з людьми. Згідно з науковими спостереженнями, цуценяті корисно буде побачити вусатих чи бородатих чоловіків, а також тих, хто носить окуляри або різні головні убори. Господарі повинні садити тварину перед дзеркалом, щоб воно звикло до власного відображення.

Після того, як дресирувальники діяли за заздалегідь складеною схемою, з’ясувалося, що до кінця експерименту цуценята могли впевнено спілкуватися з оточуючими людьми. Був зроблений висновок, що песики, які не пройшли етап соціалізації з народження, виростали полохливими і нервовими.