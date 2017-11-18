Фахівці британської волонтерської організації Guide Gogs розробили спеціальну схему, згідно з якою ідеальне дресирування залежить від перших шести тижнів з народження собак. За цей період тварин потрібно познайомити з якомога більшою кількістю просторів, поверхонь і людей.
Дресирувальники пояснюють, що всі цуценята з’являються на світ сліпими і глухими. Саме через це, перші декілька тижнів життя потрібно сконцентрувати увагу на тактильних відчуттях вихованця. Потрібно його обіймати, гладити, укутувати в різні м’які ковдри, а також розчісувати шерсть. Далі відбувається активний фізичний розвиток собак. Тому за четвертий тиждень життя пса треба з ним гуляти. Також вихованця необхідно привчити до того, як звучить різна техніка в будинку.
Вже з п’ятого тижня собак можна починати знайомити з людьми. Згідно з науковими спостереженнями, цуценяті корисно буде побачити вусатих чи бородатих чоловіків, а також тих, хто носить окуляри або різні головні убори. Господарі повинні садити тварину перед дзеркалом, щоб воно звикло до власного відображення.
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Після того, як дресирувальники діяли за заздалегідь складеною схемою, з’ясувалося, що до кінця експерименту цуценята могли впевнено спілкуватися з оточуючими людьми. Був зроблений висновок, що песики, які не пройшли етап соціалізації з народження, виростали полохливими і нервовими.