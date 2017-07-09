Йеллоустон скоро вибухне? (відео)

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Землетрус магнітудою 5.8, який стався в американському штаті Монтана 6 липня та викликав занепокоєння місцевих жителів, пов’язаний з вірогідною активністю Йеллоустонського супервулкана на території якого останнім часом фіксується аномально висока сейсмічна активність.

За короткий період на території Йеллоустонського парку зафіксовано більше тисячі підземних поштовхів.



Вчені зі штату Юта, провели аналіз сейсмічної активності і зробили висновок про те, що Йеллоустонський супервулкан накопичив дуже великий потенціал напруги, яка не має можливості знайти вихід.



Існує велика ймовірність виверження супервулкана, але термінів такого розвитку подій вчені не називають. Хоча в своєму звіті вони відзначили, що якщо виверження відбудеться, то Північній Америці буде завдано катастрофічного збитку.

Цікаву подію 27 червня зафіксували камери встановлені на території Йєллоустона — удар блискавки в поверхню гейзера. Такі події відбуваються тут вкрай рідко і цей удар блискавки може говорити про підняття магми до поверхні, що і провокує тяжіння електричних розрядів.

28 червня, було помічено пересування армійської бронетехніки біля національного парку Йеллоустоун. Ніяких навчань в даному районі не проводилося, а легка бронетехніка зазвичай використовуються військовими при надзвичайних ситуаціях і внутрішніх безладах.